Зафиров се възхити на "социализма с китайски специфики"

Въпреки скандала у дома, вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров продължава обиколката си в Китай, придружен от делегация от партийци и държавни служители. Той е провел среща с Ли Шулей – член на Политбюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия (ЦК на ККП).

На разговора им българският политик е изразил възхищението си от управленския модел на Китай (страната е с еднопартийно управление - бел.а.), както се разбира от прессъобщението на пресцентъра на БСП. Също така е ангажирал партията си, че ще работи за подобряването на връзките между Пекин и Брюксел.

"Атанас Зафиров поздрави Китай за постиженията в модернизацията и технологичното развитие на държавата, основаващо се на модела на управление "социализъм с китайски специфики", и подчерта готовността на БСП за разширяване на двустранния политически, икономически и културен обмен, както и за активен принос към развитието на отношенията между КНР и Европейския съюз", се казва в прессъобщението.

Двете партии изпитват очевиден афинитет една към друга. На срещата политиците са подчертали "устойчивите и приятелски отношения между БСП и ККП, които датират още от 1949 г. и вече 76 години се развиват на основата на взаимно уважение и идеологическа близост". Ли Шулей дори е изразил "висока почит към ключовата роля на Георги Димитров в ранното развитие на ККП и неговия принос към Китайската революция". Според члена на Политбюро отношенията между България и Китай "поддържат високо равнище на стратегическа координация и съдържателно сътрудничество", като е отдал това на партийния си и държавен лидер Си Дзинпин.

За отбелязване е, че на срещата е била обсъдена възможността да се открие директна авиолиния между България и Китай, а Бургас да се включи като логистична точка по товарния маршрут Китай - Европа в рамките на геополитическата инициатива на Пекин "Един пояс, един път". В тази връзка, ще е интересно да видим дали посещението на Зафиров, представяно от неговите коалиционни партньори като партийно, ще даде отражение върху държавната политика.

В делегацията влизат, освен Зафиров, също регионалният министър Иван Иванов (той е зам.-председател на БСП - бел.а.), неговата заместничка в министерството Дора Янкова (ръководи женската организация на партията - бел.а.), кметът на Пещера Йордан Младенов (член на партийното ръководство - бел.а.), зам.-председателят на БСП Калоян Паргов и зам.-министърът на земеделието Стефан Бурджев (член на партийното ръководство - бел.а.).

За пореден път ДаБг - една от партиите в ДБ, поиска оставката на Зафиров заради посещението му на военния парад в Пекин. "Стана ясно, че Зафиров е бил представен като вицепремиер на Република България. Това се случва на празник с Путин и севернокорейския лидер. По никакъв начин Зафиров не е бил в отпуск, нито е бил турист с фотоапарат и раница. Това е огромно унижение за премиера Желязков, както и за Борисов, който обикаля Европа и обяснява колко евроатлантик е. Очевидно има сериозен разнобой в коалицията", заяви съпредседателят на партията Ивайло Мирчев.

