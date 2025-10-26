Медия без
Вряла вода изригна в центъра на Плевен

Днес, 18:14

Вряла вода изригна от шахта по главна улица в Плевен и образува локално наводнение. Причината е авария на местната „Топлофикация" на фона на водната криза, съобщи Нова тв.

От дружеството потвърдиха за локалната авария на бул. "Дойран" в града. Изтичането на гореща вода е спряно, а в понеделник пробивът в тръбата ще бъде ремонтиран.

Водният режим в Плевен остава в сила, а ВиК всекидневно публикува на интернет страницата си количествата питейна вода, която постъпва от всички водоизточници.

Водоснабдяването за питейно-битови нужди към градовете Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник и към селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен е налице само между 18:00 часа до 22:00 часа и от до 6:00 часа до 10:00 часа. 

Плевен

