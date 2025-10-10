Съдът остави варненския кмет зад решетките

Прокуратурата е осигурила инвеститор чужденец, който е дал показания по делото "Коцев" за искани по 20 000 лв. подкуп за придвижване на всеки Подробен устройствен план (ПУП), за който кандидатства. Той се явява като таен свидетел, страхува се за живота си. Това обявиха представители на обвинението по време на новата мярка за неотклонение на варненския кмет, заседанието по която приключи преди малко. Благомир Коцев бе оставен в ареста.

Не се разбра обаче свидетелят да е твърдял, че се е срещал с него. Той визирал среща с Николай Стефанов, един от арестуваните с Коцев съветници. Придвижвал три разрешителни. Трите, или едно от тях, били забавени 11 месеца и одобрени след даване на парите (не станаха ясни детайлите). Било обяснено на бизнесмена, че лично Коцев щял да одобри разрешителните след даване на сумите. Всичко това се случило през есента на 2024 г. Свидетелят твърдял за документите си, че били изрядни.

Чужденецът се явил сам в антикорупционната комисия. Бил разпитан с преводач. От щаба на Коцев веднага бе разпространена информация, че новият таен свидетел е рускоезичен. Прокуратурата съобщи и за други двама свидетели - българи. Те разказали същото - искани са им пари за ПУП-ове; книжата били изрядни, обаче били бавени "десетократно".

От чутото в залата стана ясно, че новите данни в аферата касаят срещи на свидетелите с "лица от близкия семеен кръг" на кмета. Стефанов е голям приятел на Коцев, а и бивш мъж на сестра му. Вчера обаче той и другият съветник - Йордан Кателиев, бяха пуснати под домашен арест.

Самият Коцев каза в залата, че до него стигат само големите случаи, не всички преписки. По отношение на процедури по устройството на територията бил делегирал права на зам.-кмет. Борил се с корупцията, защото градът е с голямо застрояване.

Очаквайте подробности!

ПЕРИПЕТИИ

По-рано днес казусът с мярката премина през неочакван сюжет. След като вчера задържаните на 8 юли с Коцев съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев бяха пратени под домашен арест, защитата на кмета веднага поиска ново преразглеждане и на неговата мярка. Оказа се обаче, че заседанието в Софийски градски съд е насрочено светкавично за днес от 15.30 часа, а адвокатите му не са в столицата. От щаба на Коцев бе обяснено, че Ина Лулчева е в чужбина, а Николай Владимиров пътува с автомобил от Варна към София. В 15.30 той нямаше как да е пристигнал. Затова бяха направени опити чрез деловодството на съда да се определи нов, възможно най-късен час за днес. В крайна сметка делото беше отсрочено за 19 ч. Пред БНР от защитата на Коцев е било заявено, че уведомяване за днешното заседание е получено в последния момент.

СЪДИЯТА

Съдия по мярката е бившият спецсъдия Силвия Русева. През април тя влезе в новините с определението си за мерките на Кирил Петков и Божидар Божанов. Народните представители имат много връзки, могат да въздействат и да оказват влияние върху разследвания. Това беше основният аргумент на Русева да не отмени наложените от прокуратурата гаранции на двамата политици. Те могат да влияят на разследвания и имат много контакти, включително и със служители от силови ведомства и такива, свързани с националната сигурност, прие тя за Петков и Божанов. Предстои да узнаем и разсъжденията ѝ за кметския пост.

НОВ ПРОТЕСТ

Междувременно във Варна върви подготовка за нов протест в защита на Коцев. Насрочен е за вторник от 18 часа пред сградата на общината, като ще се проведе и шествие до сградата на окръжния съд.