ПБ плаши избирателите със сглобка на Пеевски и Гюров

Макар и стъписани от внезапния обрат на президентските избори, управляващите отричат, че се нуждаят от политическа подкрепа за предстоящия балотаж, и се надяват, че ще повлияят на избирателите с предупреждения, че ако Илияна Йотова загуби, т.нар. "сглобка" ще се върне. Така поне изглежда от първите им коментари за резултатите. Самата Йотова пък направи изключително лаконичен коментар за резултатите от първия тур на изборите.

"Някои от нас подцениха тези избори", призна най-напред Петър Витанов, водач на парламентарната група на "Прогресивна България", пред журналисти. Той допусна, че опонентите им са успели в по-голяма степен да мобилизират поддръжниците си, и изрази надежда, че през следващата седмица до балотажа Илияна Йотова ще обърне тази тенденция.

Малко по-късно Витанов даде интервю за БНТ, в което беше променил тона си. Той обяви, че избирателите са били отблъснати от "черната предизборна кампания", както и че поддръжниците на Йотова се успокоили от голямата преднина, която ѝ даваха социологическите проучвания. Уверено твърдеше, че комитетът на Андрей Гюров е стигнал предела на своята мобилизация, а лагерът на Йотова разполага с много по-голям резерв от потенциални избиратели.

Витанов с лекота отхвърли допусканията, че слабата реакция на правителството по атаките в Черно море и неговите полицейски акции срещу кметове на ДПС са отблъснали гласоподавателите. Не допусна и грешка на ПБ в подхода им към инцидента със Соня Колтуклиева, като определи обществения отзвук като "истеризиране". Бойкота на изборите, който направиха опозиционни партии , определи като "прелюдия към търсене на политически сделки" и отрече, че ще има такива.

Подобен беше и тонът на Емил Стоименов, съпредседател на комитета на Йотова, пред медиите. Той смята, че обществото се е успокоило, след като си е "върнало държавността" след парламентарните избори на 19 април, на които ПБ победи. Той направо заплаши избирателите, че ако гласуват за Гюров, ще получат отново сглобка с Делян Пеевски. Стоименов стигна дотам, че диагностира избирателите с "деменция", защото забравили, че "преди година същите тези хора, които се кълнат в демокрацията, управляваха с Пеевски в сглобка".

А зам.-шефът на групата на ПБ Слави Василев врява, че тъй като "държавата е в сигурни ръце, за много хора очевидно няма особено значение кой ще бъде титулярът на "Дондуков" 2". "Всеки друг анализ е празнословие", декларира убедено той във Фейсбук. От една страна той предрича, че малката разлика между първите двама ще събуди поддръжниците на Йотова, а от друга заклева симпатизантите ѝ да не се подават на "пораженческото мислене" заради "самохвалството на пепета и дебета".

"Борисов и Пеевски чакат в засада, за да подкрепят Гюров в опит да възкресят собствените си политически трупове. Но всички те, барабар с ПП и ДБ, ще паднат следващата неделя", заключава самоуверено Василев.

Изненадващо лаконично изявление направи Илияна Йотова. Тя започна с благодарности към хората, които не са послушали призивите да не гласуват и да си останат вкъщи. По-рано днес ДПС и ГЕРБ призоваха за бойкот на вота. "Питате за ниската активност - неучастието на втората политическа сила се отрази на избирателната активност и смятам, че е илюзия, ако не се гласува, че може да извършим промяна", каза Йотова.

Тя отново повтори тезата си, че без мир няма сигурност и просперитет. И допълни, че не иска България да бъде управлявана пак от сглобка. На въпрос дали предизборният щаб е допуснал грешка по време на кампанията, тя заяви, че тепърва ще се правят анализи.

Накрая кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев призова "Кандев да бъде мъж". И го покани на дебат.