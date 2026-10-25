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Гюров настигна Йотова при мижав интерес към изборите

Активността на вота удари историческо дъно - около 20%

25 Окт. 2026Обновена
Балотажът ще реши кой ще е следващият президент на България - Андрей Гюров или Илиана Йотова
БГНЕС
Балотажът ще реши кой ще е следващият президент на България - Андрей Гюров или Илиана Йотова

Безпрецедентно ниска активност и минимална разлика между първата и втората кандидат-президентска двойка Илиана Йотова-Кирил Вълчев и Андрей Гюров-Георги Кандев, които отиват на балотаж следващата неделя. Това е резултатът от седмите избори за президент, които се проведоха днес.

Противно на прогнозите на социолозите, битката за първото място бе ожесточена - разликата се движи между 2-4% в полза на Йотова-Вълчев.

Според "Алфа Рисърч" за Йотова-Вълчев са гласували 35.3% за Гюров-Кандев 32.4%. "Мяра" дава на първата двойка 35%, а на втората - 31.9%.

"Маркет линкс" дава 32.2% за Йотова, а 31.6% за Гюров, а "Тренд" - 35.6 на Йотова, 32.5 - на Гюров.

На трето място е двойката Костадин Костадинов Петър Волгин с 12.6%, следва Радостин Василев с 4.1%, Ивелин Михайлов - 3.5%, Иван Христанов - 2.2%.

Избирателната активност към 19 часа според "Алфа Рисърч" е била 19.1%, според "Мяра" - 21.2%.

"Избирателната активност ни изненада. Най-големият спад е при управляващите, а не при тези, които не издигнаха кандидати", коментира Боряна Димитрова от "Алфа Рисърч". От отишлите да гласуват все пак 75% са подкрепили Илиана Йотова.

Изборният ден се отличава и тотална липса на интерес в т.нар. ромски квартали и в районите, контролирани от ДПС. Във Фейсбук групите на ДПС директно се призоваваше да не се гласува, както и пред много от секциите. Затова и според "Алфа Рисърч" са гласували едва 15% от електората на ДПС. От тях 39% са подкрепили Йотова, а 28% - Гюров.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов до последно се ослушваше, но все пак гласува.

Според "Алфа Рисърч" само около 30% от избирателите на ГЕРБ са отишли до урните. От тях 22% са подкрепили Йотова-Вълчев, а 39% - Гюров-Кандев.

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