Столичани се разбунтуваха срещу двойното поскъпване на паркирането

Софиянци се възмутиха от двойното поскъпване на почасовото паркиране в синята и зелената зона в столицата от началото на януари 2026 г. В социалните мрежи недоволни граждани се заканват да сезират контролните органи като КЗП, НАП и КЗК, като искат те да проверят дали Столичната община икономически обосновано вдига таксите за платено паркиране точно в периода на въвеждане на еврото.

Според Закона за въвеждане на еврото превалутирането не може да води до увеличение на цените на стоките и услугите, освен когато това е обосновано от обективни икономически фактори.

Друг текст от закона гласи, че в периода на двойно обозначаване на цените в левове и евро (от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г.) търговците, които предлагат стоки и услуги на потребители, трябва да формират цените си добросъвестно и прозрачно, като всяко увеличение на цените трябва да бъде обосновано от обективни икономически фактори. Търговците са длъжни при поискване да представят на контролните органи доказателства за наличието на обективни икономически фактори.

Ако има причина да се смята, че това увеличение на цените за паркиране е икономически необосновано, то може да бъде обжалвано.

Както вече стана известно, в четвъртък Столичният общински съвет взе решение за двойно увеличение на цената за паркиране в централните градски части на София от 5 януари. Синята зона, която ще заема части и от сегашната зелена, става 2 евро на час, като времето за паркиране се увеличава на 3 часа. Зелената зона ще струва 1 евро на час и паркирането в зоната остава 4 часа. Служебните абонаменти поскъпват драстично, а електрическите автомобили губят част от привилегиите си.

Мотивите на вносителите от "Продължаваме промяната" за драстичното повишение на тарифата са, че тя не е променяна от 2012 г. и най-вече, че трябва да се отговори на огромния натиск за паркиране в централните зони на града. Общинарите от ПП получиха подкрепата на "Спаси София", "Синя София" и ГЕРБ. С двойно по-скъпото паркиране се цели гражданите да ограничат ползването на лични автомобили в центъра на столицата, а по-големите приходи да се ползват за подобряване на инфраструктурата, в това число и изграждане на паркинги, обясни днес пред бТВ общинският съветник от ПП Бойко Димитров.

Според недоволни жители на столицата решението за повишение на цените точно в периода на въвеждане на еврото не е "обосновано от обективни икономически фактори". В Закона за въвеждане на еврото се казва, че "обективни икономически фактори" са външни за търговеца, който предоставя стоки и услуги на потребители - промени в разходите по производство, доставка, съхранение и продажба, както и нормативни промени, извънредни обстоятелства - форсмажор, и други фактори, които имат пряко и съществено отражение върху себестойността.

Припомняме, че покрай превалутирането от левове в евро редица министерства съществено повишиха таксите, които събират за различни административни услуги, с мотива, че те са били замразени от години и не отговарят на новите реалности. Това също възмути гражданите, защото от една страна държавата се закани да громи фирмите от частния сектор, които надуват цените преди въвеждането на единната валута, а от друга - нейни структури правят същото.

Контролните органи обаче не реагираха на поскъпването на държавните такси за редица административни услуги.

Министерства вдигат държавни такси преди приемането на еврото Десетки наредби и постановления за промени в тарифи подготвя правителството до края на годината заради въвеждането на еврото като национална валута от 1 януари 2026 г.

В социалните мрежи от вчера кипят бурни спорове за мотивите на Столична община да вдигне таксите за паркиране: