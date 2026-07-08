Скандален проект в “Люлин” предвижда паркинг вместо гора

Спорно предложение на кмета на “Люлин” Георги Тодоров за изграждане на паркинг на мястото на гора предизвика остри реакции и породи ново напрежение в района. Тодоров предлага да бъде изграден голям паркинг, който да бъде отдаден под наем на частна фирма. За да се отговори на нуждите на района, е предвидено ⅓ от местата да са за свободно паркиране. Съветници обаче коментират, че в района има достатъчно паркоместа и не е ясно защо следва да се изрязва гора, за да се строи нов.

За намерението на Тодоров съобщи в свой пост в социалните мрежи съветникът от ПП-ДБ Симеон Ставрев. Според Ставрев идеята е в паркинг да се превърнат няколко имота на гърба на “Уест Мол”, точно на мястото, където ул. “Петър Дертлиев” прави завой.

“Става въпрос за няколко имота с обща площ 2 703.33 кв. м. като първоначалната цена в търга да бъде 0.58 евро / кв. м. без ДДС или 1 567.93 евро на месец. Броят на паркоместата ще бъде в диапазона 95 - 115. Едно паркомясто, ако цената бъде потвърдена, ще струва на спечелилата фирма между 13.63 и 16.50 евро на месец”, е обяснил Ставрев. Той уточнява, че идеята е теренът да бъде даден под наем за 10 години и ⅓ от местата да се оставят за свободно паркиране. Според Ставрев обаче този проект предизвиква много повече въпроси от решения.

“Предстои бул. „Царица Йоана“ да бъде разкопан за строителството на две нови метростанции в частта до Околовръстното. При това положение бул. “Петър Дертлиев“, до който са въпросните имоти, ще се натовари още повече. Не виждам кметът на Люлин да е предоставил реален транспортен анализ как ще се влиза и излиза от предложения от него паркинг и това как ще се отрази на движението на градския транспорт и колите по „Дертлиев“”, изтъква Ставрев. Той посочва още, че молът разполага с 600 места, а от другата страна на мола е метрото и има връзка между двете. Ставрев не приема и прекалено дългия период за отдаване под наем, като изтъква, че в такива случаи се предлагат 5-годишни договори.

Към момента няма такава точка в дневния ред на ресорната комисия по устройство на територията, която ще заседава днес.