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Шофьор предложи по 500 евро подкуп на полицаи на АМ "Тракия"

Той искал да не бъде подлаган на тест за алкохол

Днес, 09:29
Илияна Кирилова

36-годишен шофьор беше задържан на автомагистрала „Тракия“, след като предложил подкуп от по 500 евро на полицейски служители, за да избегне проверка за употреба на алкохол.

Инцидентът е станал около 7:30 ч. сутринта в района на 325-ия километър на магистралата в посока Бургас. При рутинна проверка служители на Районното управление в Карнобат спрели лек автомобил с кюстендилска регистрация, управляван от мъж от Самоков, разказват от полицията.

По данни на полицията водачът отказал да бъде изпробван с дрегер. Малко след това извадил пачка с банкноти и предложил на униформените по 500 евро на човек, или общо 1000 евро, с цел да не бъде подлаган на тест и да продължи безпрепятствено пътя си.

Мъжът е бил задържан незабавно за срок до 24 часа. По случая е започнало разследване, а работата на органите на реда продължава.

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