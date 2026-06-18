Мъж е арестуван със 7000 евро подкуп за продажба на имот

Прокуратурата арестувала мъжът близо до дома му след приемането на парите

Мъж бе арестуван със 7000 евро подкуп при продажба на имот - бивш ресторант и магазин. Това става ясно от официално съобщение на прокуратурата.

Окръжна прокуратура-Стара Заора е привлякла като обвиняем 73-годишния Т.Т. за това, че в качеството си на длъжностно лице от ръководството на кооперация, занимаваща се и с управление на имоти, поискал от другиго – 47-годишен мъж, парична сума в размер на 7000 евро. На 17 юни т.г. в Гълъбово, арестуваният е приел същата сума, за да извърши действие по служба - да сключи сделка за покупко-продажба на недвижими имоти, собственост на кооперацията, намиращи се в с. Помощник, обл. Стара Загора. Имотът е сграда, представляваща бивш ресторант и магазин.

Т.Т. е бил задържан с парите непосредствено след получаването им близо до дома си.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура-Стара Загора да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.