Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

САЩ ще пуснат 3700 български студенти за лятна бригада

Интервютата в американското посолство в София започват на 2 февруари

Днес, 14:25

Около 3700 български студенти се очаква да заминат на студентски бригади в САЩ през идващото лято, а първите интервюта за визи в американското посолство са насрочени за 2 февруари.

За поредна година кампанията за студентските бригади в Съединените щати върви много добре, коментира пред БНР Весела Кутева, мениджър програми за културен обмен за САЩ в една от водещите фирми в този бранш с над 20-годишен опит. "Отворен е вече календарът за виза. Интервюто е с отделен календар от този за другите неимигрантски визи, насочен е само към програмата "Лятна работа и пътуване" и интервютата започват от 2 февруари, като ще бъдат с продължителност до 29 май", разказва тя.

"Малка промяна в сравнение с предходните години е, че абсолютно всички студенти ще се явят на интервютата за виза, което не е нещо страшно, даже визовото интервю е по-предпочитаната опция от студентите. Така наречената Dropbox (освобождаване от интервю) или Visa Waiver Program - VWP, която се предлагаше в предишните години, беше за студенти, които вече са пътували по програмата, които не са първи или последен курс в университета. Те имаха право да подадат документи за виза за бригада, без да ходят лично на интервю", добавя Кутева.

Отказите на САЩ за визи за българи паднаха до рекордните 5 на сто
България отбеляза ново най-ниско ниво на отказите за туристически и бизнес визи за САЩ в рамките на американската финансова 2025 г.  Това показват публикуваните днес официални данни на Държавния департамент, съобщава Министерство на външните работи.
СЕГА
16 Яну. 2026

Мария Стефанова е студент четвърти курс, специалност Бизнес администрация в Американския университет в Благоевград. Тя е била три пъти на студентски бригади в САЩ, а идващото лято ѝ предстои отново да замине за страната на неограничените възможности. Стефанова разказва пред националното радио: "Първото ми лято бях в Масачузетс, в Чатъм - спокойно и много приятно. На хубаво място работех също така - в петзвезден комплекс. Като сервитьорка работех. Наистина много хубаво си изкарах и много научих. Второто лято реших да сменя щата и отидох в Мейн, който е малко по-северен щат, близо до Вермонт, крайбрежно градче на Атлантическия океан. Беше наистина незабравимо изживяване. Работех в един магазин за подаръци и това лято си се върнах отново в Масачузетс, в Чатъм. За това лято реших да замина за Монтана".

Студентите ще работят най-често в хотели, ресторанти, туристически обекти и курорти. Много от тях избират да имат повече от една работа, за да увеличат доходите си и да натрупат повече опит. Програмите за студентски бригади са популярни, защото съчетават работа, пътуване и нови преживявания. Освен финансовата страна, студентите подобряват английския си език, запознават се с хора от цял свят.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

бригади, САЩ, студенти

Още новини по темата

САЩ преговарят с канадски сепаратисти
29 Яну. 2026

Белият дом разследва Кристи Ноем след фаталните изстрели в Минеаполис
27 Яну. 2026

11 души загинаха в снежна буря в САЩ
26 Яну. 2026

Американска армада пристигна край Иран
25 Яну. 2026

Бурята Фърн остави без ток 1 милион домакинства в САЩ
25 Яну. 2026

Преговорите в Абу Даби завършили с обяд в почти приятелски дух
25 Яну. 2026

САЩ ще запазят централната си роля в НАТО
24 Яну. 2026

Българските студенти са сред най-неработещите в ЕС
22 Яну. 2026

Кабинетът одобри сделка за ракетен комплекс от САЩ
21 Яну. 2026

Гренландия се готви за военно нахлуване на САЩ
21 Яну. 2026

Лихвата на студентските кредити пада от 7 на 3%
15 Яну. 2026

Гренландия избра Дания пред САЩ
14 Яну. 2026

Ватиканът е убеждавал САЩ да не пречат Мадуро да избяга в Русия

10 Яну. 2026

"Не искаме да сме американци", заявиха гренландските партии
10 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?