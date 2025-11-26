Медия без
Сарафов нареди проверка в Плевен заради делото "Сияна"

Днес, 14:50
Борислав Сарафов трябваше да сдаде поста на и.ф. главен прокурор на 21 юли, но още не го е направил, макар и поредица от състави на Върховния касационен съд да отсъдиха, че той няма легитимност на тази позиция.
Борислав Сарафов, който продължава да се представя за изпълняващ функциите главен прокурор е наредил инспекторатът на Върховната касационна прокуратура да провери работата на Окръжната прокуратура в Плевен в първоначалния етап на разследването по делото за тежката катастрофа, при която на 31 март загина 12-годишната Сияна и пострада тежко 57-годишният ѝ дядо.

"Проверката е назначена с цел обезпечаване на точното и еднакво прилагане на законите и с оглед твърдения в публичното пространство, че товарният автомобил, причинил катастрофата, не е бил задържан като веществено доказателство, а е влизал и излизал от паркинга, на който е бил закаран след произшествието, бил е освободен и товарът е върнат на превозвача", се казва в съобщението на прокурорския пресцентър.

Проверката трябва да обхване периода от образуването на делото до преместването му в под надзора на Окръжната прокуратура в София. Тя включва действията по образуване на преписката, случайното ѝ разпределение на наблюдаващ прокурор, срочност и мотивираност на актовете, ритмичност на разследването, своевременност и ефективност на действията на наблюдаващия прокурор, обяснява прокуратурата. Броени дни след инцидента Сарафов възложи разследването на Националната следствена служба, а след това надзорът беше поет от Окръжната прокуратура в София. При внасянето на обвинителния акт срещу шофьора на камиона в съда окръжният прокурор на София Наталия Николова обясни на 28 май, че са били отделени материали, свързани с дейността на Агенция "Пътна инфраструктура", които са били изпратени по компетентност на Софийската градска прокуратура, която да продължи разследване в тази посока. Половин година по-късно няма никаква информация от градската прокуратура за съдбата на това разследване.

"Проверката е назначена от една страна, за да се извърши обективна оценка на работата на наблюдаващия прокурор и на окръжния прокурор на Плевен, а от друга - да се установят пропуски и нарушения в практиката, както и необходимостта от предприемане на своевременни мерки", завърша съобщението на пресцентъра на Сарафов.

Това не е първата ревизия в Плевен, наредена от Сарафов. По негово искане в момента пред Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет виси дисциплинарно производство срещу окръжния прокурор Владимир Николов, за когото Сарафов настоява да бъде свален от ръководния пост. Когато проверката започна, Николов беше председател на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ), когото впоследствие кръгът около Сарафов набързо подмени.

