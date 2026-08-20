Рюте уверил Радев в пълна подкрепа от НАТО за България

Министър-председателят Румен Радев проведе днес телефонен разговор с Генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като основна тема беше информацията за евентуална заплаха от иранска атака на българска територия, публикувана във "Файненшъл таймс", съобщи пресцентърът на МС.

Двамата са обсъдили средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран.

Вчера "Файненшъл таймс" публикува статия, цитирайки "два вътрешни източника, близки до режима" в Иран, според които "иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза "Безмер" за зареждане на американски самолети с гориво".

Днес при разговора си с българския премиер Марк Рюте лично е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на алианса.

Готовността за надеждна защита бе доказана и с успешното прехващане неотдавна на балистични ракети към Турция, подчертал Рюте.

Той е уверил Румен Радев, че всяко нападение над страна-членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички произтичащи от Северноатлантическия договор действия.

Вчера статията стана повод част от опозицията да атакува кабинета, че е "вкарал България във война, приемайки американските самолети в авиобаза Безмер". ГЕРБ специално настоя правителството да даде нови разяснения какви мерки са предприети за сигурността на страната. Вчера военният министър Димитър Стоянов отсече, че няма опасност за България по данни на българското разузнаване.