Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Рюте уверил Радев в пълна подкрепа от НАТО за България

Поводът са анонимните ирански заплахи, че могат да ни атакуват заедно с Кипър

Днес, 15:14
Радев и Рюте. Снимка: Архив
Европейски съвет
Радев и Рюте. Снимка: Архив

Министър-председателят  Румен Радев проведе днес телефонен разговор с Генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като основна тема беше информацията за евентуална заплаха от иранска атака на българска територия, публикувана във "Файненшъл таймс", съобщи пресцентърът на МС.

Двамата са обсъдили средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран.

Вчера "Файненшъл таймс" публикува статия, цитирайки "два вътрешни източника, близки до режима" в Иран, според които "иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза "Безмер" за зареждане на американски самолети с гориво".

Днес при разговора си с българския премиер Марк Рюте лично е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на алианса.

Готовността за надеждна защита бе доказана и с успешното прехващане неотдавна на балистични ракети към Турция, подчертал Рюте.

Той е уверил Румен Радев, че всяко нападение над страна-членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички произтичащи от Северноатлантическия договор действия.

Вчера статията стана повод част от опозицията да атакува кабинета, че е "вкарал България във война, приемайки американските самолети в авиобаза Безмер". ГЕРБ специално настоя правителството да даде нови разяснения какви мерки са предприети за сигурността на страната. Вчера военният министър Димитър Стоянов отсече, че няма опасност за България по данни на българското разузнаване.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Румен Радев, Марк Рюте, Иран

Още новини по темата

Иран прекрати износа на суров петрол
20 Авг. 2026

Иран плаши България и Кипър с удари

19 Авг. 2026

Сергей Лавров: Познавам добре Румен Радев

18 Авг. 2026

Олигарсите си отдъхнаха!
18 Авг. 2026

След 3 месеца във властта Радев обяви победа над "олигархията"
16 Авг. 2026

Техеран поиска Катар да освободи пленени ирански летци
16 Авг. 2026

Радев атакува Украйна, че бави отговорите за дрона
14 Авг. 2026

Опозицията на Радев трябва да се радикализира или ще загине
13 Авг. 2026

Радев: Като няма вече антифашистки паметници, има фашистки изстъпления
12 Авг. 2026

Румен Радев е любимецът на службите
11 Авг. 2026

Тръмп поиска компенсации от Иран
10 Авг. 2026

Москва вече хвали Радев
09 Авг. 2026

Иран разпространи кадри с новия върховен лидер
09 Авг. 2026

Млад пилот на "МиГ-29" скочи на премиера заради липса на пари и полети
07 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Олигарсите си отдъхнаха!
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки