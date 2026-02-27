Медия без
Ръководството на МВР започна да привиква областните директори

Очакват се смени на шефовете по места

Днес, 11:37
МВР
Ръководството на МВР провежда срещи с директори на областни дирекции в страната, предава БНР.  Към момента няма официална информация от ведомството за смени, но такива се очакват на много места.

От МВР уточнили, че евентуални кадрови промени ще бъдат оповестени след приключване на срещите с областните директори.

Вчера "Нова тв", позовавайки се на свои източници, съобщи, че досегашният директор на Областната дирекция на МВР във Велико Търново Димитър Машов ще бъде освободен, а постът ще бъде зает от бившия началник на Районното управление на МВР в Горна Оряховица Мариян Лонгинов. Днес това бе потвърдено от БНР. Главен инспектор Лонгинов е в системата на МВР от близо 30 години, през 2008-а получи наградата "Полицай на годината", заради успешни операции срещу телефонни измамници. Очаква се старши комисар Машов пък да бъде върнат в София, откъдето дойде преди 11 г. във Велико Търново със заповед на тогавашния вътрешен министър Румяна Бъчварова.

За кадрови смени се заговори и за директорите на  Бургас, София-област, Перник, Кюстендил и Благоевград. Появиха се информации, че те са били уведомени още в четвъртък, че ги освобождават.

