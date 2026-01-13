Радев дава втория мандат на ПП-ДБ в сряда

БГНЕС Единият от съпредседателите в ПП-ДБ Асен Василев по време на консултациите при президента Румен Радев.

Президентът Румен Радев ще връчи утре в 10:00 ч. втория мандат за съставяне на правителство на втората по численост парламентарна група ПП-ДБ, става ясно от съобщение от пресцентъра на президентството.

Вчера ГЕРБ-СДС върнаха неизпълнен първия мандат. На срещата при президента се появи единствено премиерът в оставка Росен Желязков, за да върне папката, а по-късно геребрският лидер Бойко Борисов ядосано заяви, че "контрабандисти и дедесари" са финансирали протестите в края на милата година, които доведоха до оставката на кабинета.

Втората възможност за съставяне на правителство обаче също изглежда обречена, защото още преди коледните и новогодишни празници ПП-ДБ заявиха, че ще върнат мандата неизпълнен. БСП, ИТН, АПС и МЕЧ пък окончателно стопиха надеждите за каквото и да е преформатиране.

Засега очакванията са, че новите избори ще се проведат в края на март.