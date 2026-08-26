Прокурорската колегия си поигра с кворума в угода на син на свой член

Сагата с Павел Стоев, син на члена на Висшия съдебен съвет Йордан Стоев, който иска да се премести от натоварената Софийка градска прокуратура във военната прокуратура, където делата се броят на пръсти, не намери решение и днес.

Причината е, че кворумът по време на днешното заседание се разпадна точно за щекотливата точка. И така въпросът, който в последните дни е под светлините на прожекторите, беше отложен за друг път, вероятно с надеждата да бъде решен тихомълком.

Както "Сега" писа, синът на Стоев, който беше втори в класирането в конкурса за младши следователи, беше назначен в градската прокуратура от 1 юли. На 15 юли по молба на Стоев-син Прокурорската колегия откри процедура по преместване във Военната прокуратура в София, като беше одобрено и предложение на шефа на военната прокуратура за увеличаване на щата й. Решението е взето без никакъв коментар, като точката е гласувана анблок с куп други точки. Така не става ясно защо слабонатоварената военна прокуратура, в която делата се броят на пръсти, има по-голяма нужда от младши следовател от претрупаната градска прокуратура. Преместването влезе в дневния ред на колегията за 5 август. Изненадващо обаче точката беше оттеглена, отново без никакви обяснения и дебат в колегията. Точката отново влезе в дневния ред за днес.

На заседанието присъстваха шестима членове на колегията, колкото е необходимият кворум - Светлана Бошнакова, Георги Кузманов, Пламен Найденов, Гергана Мутафова, Евгени Иванов и Йордан Стоев, разказва "Лекс". Йордан Стоев обаче си направи отвод и така кворумът "падна" и преназначаването на сина му беше отложено.

Впоследствие, при разглеждането на останалите точки, се включи и Калина Чапкънова, която участва онлайн. Нейният син също започна работа в градската прокуратура в рамките на проточилия се мандат на този съвет. Преди да започне заседанието беше направена техническата проверка на излъчването и Чапкънова беше на екран, пише "Лекс". Но при откриването на заседанието тя отсъстваше.

Любопитен детайл е, че по време, по което придвижваше преместването на Стоев, колегията отказва на друг следовател да се премести от Перник във военната прокуратура в София. Тогава атестационната комисия най-подробно обяснява защо това не може да стане, тъй като следствието в Перник е много натоварено, а военното - изобщо. Като бяха изнесени и данни за натовареността.

Независимото сдружение на българските прокурори (НСБП) сезира колегията и настоя за обяснения и ясни мотиви за преместването.

Заради това, че Стоев-младши е в Софийската градска прокуратура баща му си направи отвод при гласуването за отстраняването на градската прокурорка Емилия Русинова. По същата причина в гласуването не участва и Калина Чапкънова.

Самият Стоев беше обект на искане за дисциплинарно уволнение като член на съвета, но изтеклата давност го спаси от образуване на дисциплинарно производство.