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Прокурорите допуснаха бунтаря срещу Сарафов до избор за ВСС

В надпреварата засега са допуснати осем представители на държавното обвинение

Днес, 17:13
Прокурор Владимир Николов
Прокурор Владимир Николов

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допусна петима прокурори до избор за нов Висш съдебен съвет на редовното си заседание в сряда. Сред тях е първият бунтар срещу Сарафов - бившият окръжен прокурор на Плевен, който в момента е редови прокурор в същата прокуратура. Другите са Благовест Вангелов от окръжна прокуратура в Бургас, Иван Тасков от Софийска градска прокуратура, Атанас Илиев от прокуратурата в Смолян и апелативния прокурор от София Пламен Евгениев.

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Така вече 8 от общо 25-те кандидати са допуснати. Освен сегашните петима, това са Маринела Тотева (ВКП), както и Тодор Деянов и Добринка Калчева от АП-Пловдив.

Общото събрание за изслушването на всички кандидати ще се проведе на 17 октомври, а гласуването ще е на 24 октомври. Прокурорите избират четирима свои представители във ВСС.

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Трима бивши министри са издигнати за членове на Висшия съдебен съвет от различни граждански организации. Това са Андрей Янкулов, Емануил Йорданов и Веселин Вучков. Първият е номиниран за прокурорската колегия, а другите двама - за съдийската.
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26 Авг. 2026

Съдиите може да предлагат кандидатури за членове на ВСС до 6 септември, а следователите - до 20 септември.

До момента има само двама номинирани съдии - административният съдия от Варна Васил Пеловски и Красимира Милачкова от Софийския административен съд, която е предложена за член на съвета и от председателя на СЮБ Владислав Славов. За момента Съдийската колегия е допуснала до участие в избора само Васил Пеловски.

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Ключови думи:

ВСС, прокурор Владимир Николов, избор на ВСС

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