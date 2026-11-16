Прокуратурата арестува граничния полицай, прегазил 18-годишно момиче

Прокуратурата задържа за 72 часа и повдигна обвинение на граничния полицай, който прегази и причини смъртта на 18-годишно момиче в Драгоман. Това става ясно от официално съобщение на държавното обвинение. Обвинението срещу 26-годишният служител на МВР Е.Г е за причиняване на смърт при управление на МПС след употреба на алкохол .

Прокуратурата разказва, че около 04,05 ч. на 15.11.2026 г. на телефон за спешни случаи 112 е постъпил сигнал за пътнотранспортно произшествие в гр. Драгоман. Незабавно на място са изпратени екипи на РУ на МВР - гр. Драгоман и на спешна медицинска помощ.

При извършения оглед на местопроизшествието e установен лек автомобил „Мерцедес“, управляван от граничния полицай. Пострадалата - 18-годишната М.М., е транспортирана до столична болница.

Водачът Е.Г. е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, при което е констатирана концентрация на алкохол от 1,63 промила, твърди прокуратурата. Установено е също, че той е служител на ГКПП Калотина при Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Драгоман.

Около 05,00 ч. на 15.11.2026 г. е постъпило съобщение от лечебното заведение за настъпилата смърт на пострадалото момиче.

За това, че служител на "Гранична полиция" е прегазил 18-годишно момиче в непосредствена близост до ресторант в Драгоман още в неделя сутринта, стана известно едва днес и то не от МВР или прокуратурата.

По информация на очевидец момичето е било блъснато на пътното платно от автомобил, движещ се с приблизително 80 км/ч, съобщи първо агенция "Фокус". Момичето, което е било ученичка в 12 клас, е починало от травмите си.

Повече от ден след инцидента МВР потвърди за случая с официално съобщение. По време на извършване на престъплението служителят не е бил на работа. Срещу него е образувано дисциплинарно производство за тежко провинение по ЗМВР и е отстранен от заеманата длъжност.

Ръководството на Гранична полиция изказва съболезнования на близките на момичето и заявява, че категорично не толерира шофирането след употреба на алкохол от гранични полицаи, дори в свободното им време. На служителя, извършил пътнотранспортното произшествие, ще бъде наложено най-тежкото дисциплинарно наказание, твърдят още от МВР.

По-късно шеф от Гранична полиция даде брифинг, на който обяви, че задържаният работи в системата от 2021 г. и до момента нямал провинения и наказания. "Ръководството на МВР не толерира такова поведение и бъдете убедени, че към такива служители ще бъде безкомпромисно. Такива служители нямат място в МВР", заяви директорът на Регионалната дирекция на "Гранична полиция" в Драгоман старши комисар Светослав Костадинов.

Веднага след инцидента от сдружение "Ангели на пътя" излязоха с остра позиция. Организацията настоява за пълна прозрачност на разследването и еднакво прилагане на закона, независимо от служебното положение на водача.

"Ако тези данни бъдат потвърдени, пред нас стои поредният ужасяващ случай, който поставя изключително сериозни въпроси за отговорността на хората, призвани да пазят закона, а не да го нарушават", заявиха от сдружението по повод неофициалната информация за положителни проби за алкохол и наркотици на служителя на "Гранична полиция".

От "Ангели на пътя" съобщиха, че вече са отправили запитване до МВР, с което настояват за официалните резултати от пробите, изясняване на обстоятелствата около катастрофата и информация за предприетите действия спрямо водача. Организацията иска да разбере и дали са съхранени всички записи от охранителните камери и дали е започнала вътрешна проверка в "Гранична полиция".

"Не искаме предварителни присъди. Искаме истината. Искаме обективно разследване. Искаме законът да бъде приложен еднакво към всички", подчертават от сдружението.

Организацията призовава медиите да продължат да следят случая и институциите да предоставят пълна информация за хода на разследването.

"Защото никой не е над закона! Дори и когато носи полицейска униформа!", заявяват от "Ангели на пътя", като изразяват съболезнования на семейството и близките на загиналото момиче.