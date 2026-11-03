Правната комисия се готви за нощно заседание за ВСС

Парламентарната правна комисия си е поставила амбициозна цел за днес - да изслуша следващите деветима кандидати за членове на Висшия съдебен съвет. За 11-членната парламентарна квота в кадровия орган на съдебната власт има 21 номинации - 13 за Съдийската колегия и 8 за Прокурорската.

Вчера депутатите изслушаха първите четирима кандидати за съдийската. За днес е предвидено да бъдат чути и останалите. На всеки кандидат се отделя поне по час и половина, за което време номинираните представят концепциите си и отговарят на въпросите. Заседанието започна в 9 ч. сутринта. Ако темпото се запази, изслушването днес ще приключи в 22:30 ч. В момента тече изслушването на втория от списъка. Шефката на правната комисия Янка Тянкова (ПБ) постоянно напомня, че ако изслушването се проточва, това ще постави в неравностойно положение кандидатите, чиито ред ще дойде след 22 ч. вечерта.

Както и вчера, и днес единствено от ДПС нямат въпроси. Сред въпросите на другите има за подслушвания на магистрати, за познанства с бившия главен прокурор Сотир Цацаров, бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и бившия председател на Върховния административен съд Георги Чолаков, за свършеното от настоящия състав на ВСС, чийто мандат изтече през октомври 2022 г., но още е на власт.

Днес пред депутатите застават номинираните от Прогресивна България - съдията в Апелативния съд в Пловдив Иван Ранчев; председателят на Окръжния съд в Перник Калин Баталски; съдията от Софийския градски съд Михаил Малчев; адвокат Петьо Славов; бившият съдия Светозар Георгиев; адвокат Силвия Цанова; съдията от Софийския апелативен съд Цветко Лазаров; както и номинираните от ДБ и ПП адвокат Таня Радуловска-Мадамжиева и адвоката и бивш депутат от "Възраждане" Цвета Рангелова, издигната от "Възраждане".

КАКВО Е ИЗВЕСТНО ЗА КАНДИДАТИТЕ

Михаил Малчев в момента е командирован в Софийския апелативен съд през март 2023 г., броени месеци след встъпването си в длъжност през ноември 2022 г., където е в Търговската колегия и заседава в състав с председателката на съда Даниела Дончева. ПБ уж се обявяват против тази практика на безкрайното командироване, което може да бъде използвано като начин за държане в зависимост. Братът на съдия Малчев - Марин Малчев, е прокурор. Той беше избран наскоро за районен прокурор на София. Въпросите на Велислав Величков от ПП за командированията на Малчев напрегнаха ПБ. Включително Тянкова обяви, че не била убедена, че депутатите, които присъствали на заседанието, имали морални качества.

Таня Радуловска е бивш председател на Съюза на съдиите в България. Тя винаги открито е заявява своите позиции, свързани с независимостта и посегателствата върху съдебната власт. Беше зам.-министър на правосъдието в кабинета на Андрей Гюров.

За Силвия Цанова неотдавна Mediapool разкри, че нейна фирма е свързана със сегашния състав на ВСС, като е участвала в във финансирания от ЕС проект за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите в страната. Компанията изгражда солидно портфолио от консултантски договори с много от големите публични институции в страната, което генерира милиони левове приходи, съобщи изданието.

"Лазаров отстоя на атаките на групировките на Нотариуса и съпътстващи такива с цената на личен и професионален дискомфорт години наред", пише в мотивите за номинацията му Румен Миланов от ПБ. Миланов визира участието на Лазаров заедно със съдия Владислава Цариградска в заседанието на Висшия съдебен съвет на 25 февруари 2020 г. (същият състав, който действа и към момента) Двамата съдии разказват за оказан върху тях натиск от групата на Мартин Божанов. Но от това нищо не последва. А когато в прокуратурата е подаден сигнал за натиск върху съдия Лазаров, прокуратурата започва разследване за подкуп срещу магистрата, вместо да провери заплахите срещу него.

Инициатива "Правосъдие за всеки" и днес излъчва изслушването във Фейсбук страницата си:

https://www.facebook.com/PravosadieZaVseki/videos/1619837949004006