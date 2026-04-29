ПП и ДБ решават бъдещето на коалицията

Очаква се днес в 17:00 ч. да се проведе лидерска среща на ПП-ДБ, на която ще бъде направен опит да се решат противоречията в коалицията, за да не се стигне до разцепване.

Споровете в обединението избухнаха веднага след изборите заради пренареждането на листите. Заради решението на председателя на ПП Асен Василев да влезе от Пловдив, а не от Хасково, Манол Пейков от ДБ остана извън парламента, което се превърна в ябълката на раздора за двете формации. От "Да, България" поискаха ПП-ДБ да се превърне в "единен политически субект" и да се подпише коалиционно споразумение. След това се заговори и за отделни парламентарни групи. Всичко това се случва само ден преди старта на новия парламент.

Засега от обединението са постигнали единствено консенсус за това, че ще излязат с обща кандидатура за президент.