Появи се видео с много опасно придвижване на кортеж на НСО

Видео с опасно движение на кортеж на Националната служба за охрана (НСО) на пътя Пловдив-Карлово се появи в социалните мрежи. От кадрите се вижда кортеж от две полицейски коли - отпред и отзад, и още четири коли, които се движат опасно почти в насрещното.

От маневрите на един от джиповете между автомобилите се е наложило някои водачи да спират и да се отбиват в банкета, за да пропуснат колоната.

Кое говедо със сини лампи е било днес в Пловдив? pic.twitter.com/ONQeeOVOwb — Мадам Р. (@Bebo_debel) 11 ноември 2025 г.

Според публикациите сцената се разиграла днес, а видеозапис, разпространен в социалните мрежи, показва движението на кортежа и полицейската кола. На кадрите се вижда как джиповете със сини лампи преминават на опасно близко разстояние от колите.

Кой е пътувал в автомобилите със специален режим официално не е ясно и до момента. Въпрос за това е задал депутатът от ПП-ДБ Божидар Божанов.

"НСО не може да кара така. Пращам въпрос на шефа на НСО кои са били охраняваните лица, има ли нарушение на правилата и какво е налагало използването на специален режим", написа Божанов във "Фейсбук".

Пред bTV НСО коментира неофициално, че кортежът е бил на ливанския президент Жозеф Аун, който в момента е на визита в България. "Поведението на снимащия кортежа е арогантно и опасно за движението", казват от НСО, като не коментират собственото си поведение.