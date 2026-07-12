Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Полицията проверява голяма сватба, проведена в училищен двор

Тя била разрешена на общински съветник от Видин, който е баща на младоженеца

Днес, 14:19
Полиция често влиза във видинския квартал "Нов път"
Полиция често влиза във видинския квартал "Нов път"

Вътрешното министерство започна проверка, породена от масово обществено недоволство от частно сватбено тържество с близо 1300 гости, която се проведе в двора на училище в ромския квартал „Нов път“ във Видин.

Директорът на Областната дирекция на МВР във Видин е разпоредил пълна проверка по случая, която ще обхване както законността на издаденото разрешение от местната власт, така и произхода на средствата за организиране на пищното събитие, предава БГНЕС.

Дежурните телефони на спешния номер 112 прегрели в нощта между петък и събота от над 50 сигнала на граждани, оплакващи се от непоносим шум и грубо нарушаване на нощната тишина. По думите на жители от по-далечните квартали на града, силната музика се е чувала с часове на километри разстояние от училищния двор.

На място са изпратени полицейски екипи, които първоначално са отправили официално предупреждение към организаторите. След като озвучаването не било намалено и разпоредбите са били пренебрегнати, органите на реда са пристъпили към принудително изземване на озвучителната техника.

Официалната информация на полицията сочи, че домакин и организатор на мащабното събитие е местен общински съветник, който е баща на младоженеца.  На 6 юли 2026 г. съветникът е подал заявление до Община Видин. Кметът на града издал официално разрешение за провеждането на частното семейно тържество на открито в двора на учебното заведение, включително с използване на мощна озвучителна техника след 22.00 ч.

Според очевидци на тържеството са присъствали между 1200 и 1300 души. За доброто настроение на гостите били ангажирани скъпоплатени оркестри и музикални изпълнители от България, Румъния и Сърбия.

Полицията започва детайлна проверка за издаденото разрешение от кмета на Видин. Паралелно с това ще бъдат проверени източниците на финансиране и произходът на средствата, с които е платено за пищното празненство.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

МВР, сватба, инцидент

Още новини по темата

МВР спипа шеф и "мулета", крадящи коли от Германия
12 Юли 2026

Шофьорът на тира от катастрофата на АМ "Тракия" е задържан за 72 часа

11 Юли 2026

7057 души вземат пенсия и заплата в МВР
07 Юли 2026

Демерджиев: Десислава Атанасова е ползвала 2 паспорта при пътуванията си
05 Юли 2026

Полицията в София задържа младеж, опитал се да отвлече кола с дете
18 Юни 2026

Сметната палата проверява МВР за изхарчени 1,3 млрд. лв. за пожари
16 Юни 2026

МВР показа как хваща нарушители на пътя чрез цивилни коли
13 Юни 2026

Четирима души бяха ранени при сблъсък на два трамвая
04 Юни 2026

Арестуван е рецидивист в истинска полицейска униформа в София
29 Май 2026

Шофьор се вряза умишлено в колона от мотористи

26 Май 2026

МО и МВР се изправиха пред неразрешима задача със заплатите
26 Май 2026

Спасители извадиха затрупания в Германия българин
22 Май 2026

"Еконт" разкри опит за присвояване на нейни активи за милиони
20 Май 2026

Задават се тежки спорове за заплатите в МВР, съдебна власт и ВУЗ

19 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса за скандала с полетите на Пеевски и Атанасова
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Олигархията бяга, кюфтетата се подобриха - пълен прогрес при Радев
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Прогресивна България" си изпроси протестите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса