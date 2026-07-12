Полицията проверява голяма сватба, проведена в училищен двор

Вътрешното министерство започна проверка, породена от масово обществено недоволство от частно сватбено тържество с близо 1300 гости, която се проведе в двора на училище в ромския квартал „Нов път“ във Видин.

Директорът на Областната дирекция на МВР във Видин е разпоредил пълна проверка по случая, която ще обхване както законността на издаденото разрешение от местната власт, така и произхода на средствата за организиране на пищното събитие, предава БГНЕС.

Дежурните телефони на спешния номер 112 прегрели в нощта между петък и събота от над 50 сигнала на граждани, оплакващи се от непоносим шум и грубо нарушаване на нощната тишина. По думите на жители от по-далечните квартали на града, силната музика се е чувала с часове на километри разстояние от училищния двор.

На място са изпратени полицейски екипи, които първоначално са отправили официално предупреждение към организаторите. След като озвучаването не било намалено и разпоредбите са били пренебрегнати, органите на реда са пристъпили към принудително изземване на озвучителната техника.

Официалната информация на полицията сочи, че домакин и организатор на мащабното събитие е местен общински съветник, който е баща на младоженеца. На 6 юли 2026 г. съветникът е подал заявление до Община Видин. Кметът на града издал официално разрешение за провеждането на частното семейно тържество на открито в двора на учебното заведение, включително с използване на мощна озвучителна техника след 22.00 ч.

Според очевидци на тържеството са присъствали между 1200 и 1300 души. За доброто настроение на гостите били ангажирани скъпоплатени оркестри и музикални изпълнители от България, Румъния и Сърбия.

Полицията започва детайлна проверка за издаденото разрешение от кмета на Видин. Паралелно с това ще бъдат проверени източниците на финансиране и произходът на средствата, с които е платено за пищното празненство.