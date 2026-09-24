Почва дело срещу Иван Портних заради щети на Варна за милиони

За утре е насрочено разпоредително заседание по обвинението срещу Иван Портних за замърсяване на Варненското езеро след спукването на фекалния тръбопровод през неговите мандати. Това стана ясно от съобщение на Варненския окръжен съд. Бившият кмет от ГЕРБ е обвинен за причиняване на щети от 7,5 млн. лв. и за неинформиране на населението за състоянието на околната среда.

Всичко това се случва след дълго протакане. "Делото два пъти бе връщано на прокуратурата заради допуснати съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване на правата на подсъдимия и на ощетените лица. След това два пъти съдът определи като неправилно прекратяването на наказателното производство от държавното обвинение. Така в началото на август тази година обвинителният акт беше внесен за разглеждане за трети път", припомнят от съда. По време на разпоредителното заседание магистратите могат да решат отново да върнат делото, ако открият пропуски. Ако ли не, процесът ще бъде насрочен по същество.

За аварията се разбра публично около местните избори през 2019 г. Стана ясно, че доста преди това кораб е "закачил" отпадната тръба, минаваща по дъното на канала море - езеро и свързваща квартал "Аспарухово" с пречиствателната станция в село Тополи. В суматохата после се разбра, че тя не е била вкопана правилно още при реализацията на проекта. Общината не е строила тръбопровода, а оперативно тя бе поверена на ВиК. Но според обвинението Портних не е проявил грижата на добър стопанин при управлението, не е предприел в рамките на 10-годишния гаранционен срок иск за нарушения по проекта, макар да е бил известен от „Морска администрация“ и т.н.