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Надига се вълна от недоволство срещу промените за личните асистенти

Социалният министър опита да замаже скандала с кухи обещания и декларации

11 Ноем. 2026Обновена
Наталия Ефремова
БГНЕС
Наталия Ефремова

Родители на деца с увреждания започнаха да заливат с протестни декларации социалните мрежи, след като наяве излязоха скандални планове на "Прогресивна България" да намали заплатите на личните асистенти от Нова година. Както “Сега” единствен писа снощи, депутатите на Румен Радев внесоха снощи промени в закона за личната помощ, с които отвързват заплащането на асистентите от минималната заплата и премахват добавката за клас. Тези промени влизат в сила от 1 януари, а часовата ставка се замразява на тазгодишното ниво. Така на практика от Нова година управляващите намаляват заплатите на хората.

Сдружение „Родители на деца и възрастни с аутизъм – Русе“ настоя промените веднага да бъдат оттеглени. "Считаме подобно предложение за недопустимо и несправедливо спрямо хората, които ежедневно полагат грижи за своите деца и близки с увреждания. Не е приемливо държавата да търси бюджетни икономии точно от тези семейства! Голяма част от родителите, които са лични асистенти, нямат реална възможност да работят друга работа. Те не могат да приключат смяната си, да заключат вратата и да се приберат да почиват. Отговорността им продължава 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. А разходите за живот, лечение, терапии и ежедневни потребности непрекъснато растат", пишат от сдружението. Форумите за взаимопомощ във "Фейсбук" също врат и кипят.

На фона на надигналото се недоволство социалният министър Наталия Ефремова пробва да замаже скандалния проект с общи приказки, че тя нямало да допусне това. Ефремова обаче не коментира отпадането на добавката за клас, а даде неясни обещания за повече часове.

“Няма да допуснем намаляване на възнагражденията на личните асистенти при предлаганите промени в Закона за личната помощ”, заяви днес Ефремова, цитирана от БТА, сякаш идеята идва от друга партия, а не от нейната собствена.

Ще има нов начин за изчисляване на ставката, предвид предлагания нов вид правоотношения, но възнаграждението няма да бъде по-ниско от получаваното досега, посочи министърът. Това обаче не отговаря на внесения от ПБ законопроект - в него ясно е посочено, че догодина ще важи тазгодишния проект, но без добавки за прослужено време и професионален опит.

Ефремова дори си позволи да даде надежда за повече пари, защото в някои случаи при преоценяване на часовете за предоставяне на услугата можело възнаграждението да бъде и малко по-високо.

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