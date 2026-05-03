В ПБ не очакват служебни министри в кабинета "Радев"

Правителството на Румен Радев ще бъде сформирано много бързо, вероятно до края на следващата седмица и в него по-скоро няма да влязат служебни министри. Такива очаквания сподели пред журналисти депутатът от ПБ Антон Кутев, който е един от основните медийни говорители на новата формация, цитиран от БГНЕС.

Той е обяснил, че кадровите решения остават за Радев, който е спечелил изборите, включително за евентуалното присъствие на представители на кабинета "Гюров". "Аз по-скоро смятам, че няма да има. Но това решение е на Радев", подчертал е депутатът.

Що се отнася до бъдещето на главния секретар на МВР Георги Кандев, Кутев заяви, че това е въпрос към бъдещия министър на вътрешните работи, а не към него.