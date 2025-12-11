Парламентът ще гласува вота на недоверие

Парламентът ще гласуват вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков в четвъртък в 13.30 ч. Дебатите по шестия вот – за провал в икономическата политика, бяха вчера. Според правилника за работа на Народното събрание гласуването се провежда не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията.

Вотът се смята за успешен, когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители.

Вотът на недоверие към кабинета на Росен Желязков беше внесен миналия петък след големия протест срещу властта на 1 декември в София от "Продължаваме промяната-Демократична България" и подкрепен от "Алианс за права и свободи" и "Морал, единство, чест".

Вносителите мотивираха вота с тезата, че „икономиката в държавата с главно „Д“ е неефективна, корупционна, под постоянен административен тормоз, подчинена на задкулисни интереси“.

Според ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН шестият вот на недоверие цели дестабилизация на правителството, съответно и на държавата.

Досега кабинетът „Желязков“ оцеля при пет вота на недоверие. Последният бе в средата на септември, когато правителството получи подкрепа от 133 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН.