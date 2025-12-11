Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Парламентът ще гласува вота на недоверие

Днес, 07:27
EPA/BGNES

Парламентът ще гласуват вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков в четвъртък в 13.30 ч. Дебатите по шестия вот – за провал в икономическата политика, бяха вчера. Според правилника за работа на Народното събрание гласуването се провежда не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията.

Вотът се смята за успешен, когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители.

Вотът на недоверие към кабинета на Росен Желязков беше внесен миналия петък след големия протест срещу властта на 1 декември в София от "Продължаваме промяната-Демократична България" и подкрепен от "Алианс за права и свободи" и "Морал, единство, чест". 

Вносителите мотивираха вота с тезата, че „икономиката в държавата с главно „Д“ е неефективна, корупционна, под постоянен административен тормоз, подчинена на задкулисни интереси“.

Според ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН шестият вот на недоверие цели дестабилизация на правителството, съответно и на държавата. 

Досега кабинетът „Желязков“ оцеля при пет вота на недоверие. Последният бе в средата на септември, когато правителството получи подкрепа от 133 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

вот на недоверие

Още новини по темата

И четирите формации в мнозинството стоят зад кабинета
10 Дек. 2025

ПП-ДБ внесоха вот на недоверие към кабинета "Желязков"
05 Дек. 2025

Кабинетът "Желязков" оцеля и при петия вот на недоверие
18 Септ. 2025

ПП принуди Пеевски да влезе пеш в парламента
18 Септ. 2025

ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
18 Септ. 2025

Според опозицията управляващите "връщат бедността" в България
17 Септ. 2025

59 депутати от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС внесоха вота на недоверие
12 Септ. 2025

Опозицията се надцаква за вота на недоверие
11 Септ. 2025

Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
09 Септ. 2025

Мирчев: Борисов е стар лъв, притиснат от хипопотама Пеевски
30 Авг. 2025

Опозицията се саморазкъсва, докато подготвя вот на недоверие
25 Юли 2025

Част от опозицията се изпокара заради вота на недоверие
24 Юли 2025

Задава се пети вот на недоверие към кабинета на Росен Желязков
23 Юли 2025

Опозицията изпадна в будна кома
14 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Очаквате ли протестите да се засилят?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ