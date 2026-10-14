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Парламентът изслушва Радев и спецслужбите заради Черно море

Те ще зададат въпроси и за палежа на антените на "Старлинк"

Днес, 07:21
Димитър Стоянов и Румен Радев
БГНЕС
Димитър Стоянов и Румен Радев

Парламентът ще изслуша премиера Румен Радев, министъра на отбраната Димитър Стоянов, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, началника на отбраната, директора на Служба "Военно разузнаване", председателя на ДАНС и председателя на Държавна агенция "Разузнаване" заради атаките срещу търговски кораби в Черно море на 6 и на 13 октомври 2026 г.

Външният министър Велислава Петрова също трябваше да присъства на изслушването, но днес тя има среща със своя германски колега Йохан Вадефул в Берлин. Основна тема на срещата им е сигурността в региона на Черно море, предава БНР. След поредните атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море България е поискала помощ от ЕС и НАТО. Ще бъдат обсъдени също така и перспективите за разширяването на ЕС със страните от Западните Балкани тема. която също е важна и за двете страни.

В изслушването днес на премиера и на службите ще бъдат зададени въпроси за палежа на антени за комуникация със сателитната система "Старлинк". Запалените антени служат за основна връзка със сателитите на Мъск в космоса, които се използват активно и във войната в Украйна. Вчера военният министър Димитър Стоянов индиректно потвърди случая, но препрати за информация към МВР и съответните служби.

 

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