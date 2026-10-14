Парламентът изслушва Радев и спецслужбите заради Черно море

Парламентът ще изслуша премиера Румен Радев, министъра на отбраната Димитър Стоянов, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, началника на отбраната, директора на Служба "Военно разузнаване", председателя на ДАНС и председателя на Държавна агенция "Разузнаване" заради атаките срещу търговски кораби в Черно море на 6 и на 13 октомври 2026 г.

Външният министър Велислава Петрова също трябваше да присъства на изслушването, но днес тя има среща със своя германски колега Йохан Вадефул в Берлин. Основна тема на срещата им е сигурността в региона на Черно море, предава БНР. След поредните атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море България е поискала помощ от ЕС и НАТО. Ще бъдат обсъдени също така и перспективите за разширяването на ЕС със страните от Западните Балкани тема. която също е важна и за двете страни.

В изслушването днес на премиера и на службите ще бъдат зададени въпроси за палежа на антени за комуникация със сателитната система "Старлинк". Запалените антени служат за основна връзка със сателитите на Мъск в космоса, които се използват активно и във войната в Украйна. Вчера военният министър Димитър Стоянов индиректно потвърди случая, но препрати за информация към МВР и съответните служби.