Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ГЕРБ се зарече да не влиза в коалиция с ПП-ДБ

Парламентът ще гласува оставката на кабинета "Желязков"

Днес, 09:45
Росен Желязков
БГНЕС
Росен Желязков

Народното събрание обсъжда проекта на решението за подаване на оставка на правителството на Росен Желязков, внесено от депутати от ГЕРБ-СДС. За отбелязване е, че дебатът се провежда при пълното отсъствие на представители от кабинета.

"ГЕРБ няма да влезе с вас в коалиция. За да сте спокойни го казвам, не защото това е добре", обърна се към ПП-ДБ депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков. Той предупреди обединението, че не трябва да се заричат, че няма да управляват с една или друга формация, защото утре може да се окаже, че ще трябва да си взаимодействат със същата политическа сила.

"Оценката на нашата парламентарна група към нашите министри е положителна. Не чух нито едно конкретно доказателство, че министър на ГЕРБ-СДС е участва в корупционна схема", коментира Биков отиващото си правителство. Той призна, че управляващите "допуснаха грешки, които не трябваше да се допускат, от гледна точка на демонстрация на сила и арогантност".

По отношение на бъдещото депутатът заяви, че кабинетът ще внесе в парламента закон за удължаване на държавния бюджет от тази година, но оттам нататък всички бюджетни въпроси трябва да се отнасят към лидера на ПП Асен Василев и президента Румен Радев. Той специално се обърна към държавния глава с призив да оглави партия и да се яви на предстоящите избори.

 

Очаквайте развитие.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

оставка, ГЕРБ, Росен Желязков

Още новини по темата

Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
08 Дек. 2025

ПП-ДБ внесоха вот на недоверие към кабинета "Желязков"
05 Дек. 2025

Над 70% от българите подкрепят протестите срещу кабинета
04 Дек. 2025

ПП-ДБ: В петък вот на недоверие и свикваме нов протест
02 Дек. 2025

Асен Василев: Не искаме да сваляме властта, а съвсем нов бюджет
30 Ноем. 2025

КС проверява дали е законен кабинетът "Желязков"
20 Ноем. 2025

Държавата дава ваучери по 20 000 лв. за саниране на къща
15 Ноем. 2025

Кметове и съветници преживяха уникални 2 години с много обърквация
07 Ноем. 2025

Зеленски разговаря с премиера Желязков за енергетика и оръжие
06 Ноем. 2025

Борисов: Правят се последни изчисления за осигурителната тежест
31 Окт. 2025

ГЕРБ и ДПС заедно зарадваха Белослав с ферибот за 24 млн. лв.
25 Окт. 2025

ГЕРБ и ИТН искат ротационен председател на НС
21 Окт. 2025

Борисов легализира Пеевски като началник на държавата
20 Окт. 2025

21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
16 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?