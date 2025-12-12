ГЕРБ се зарече да не влиза в коалиция с ПП-ДБ

Народното събрание обсъжда проекта на решението за подаване на оставка на правителството на Росен Желязков, внесено от депутати от ГЕРБ-СДС. За отбелязване е, че дебатът се провежда при пълното отсъствие на представители от кабинета.

"ГЕРБ няма да влезе с вас в коалиция. За да сте спокойни го казвам, не защото това е добре", обърна се към ПП-ДБ депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков. Той предупреди обединението, че не трябва да се заричат, че няма да управляват с една или друга формация, защото утре може да се окаже, че ще трябва да си взаимодействат със същата политическа сила.

"Оценката на нашата парламентарна група към нашите министри е положителна. Не чух нито едно конкретно доказателство, че министър на ГЕРБ-СДС е участва в корупционна схема", коментира Биков отиващото си правителство. Той призна, че управляващите "допуснаха грешки, които не трябваше да се допускат, от гледна точка на демонстрация на сила и арогантност".

По отношение на бъдещото депутатът заяви, че кабинетът ще внесе в парламента закон за удължаване на държавния бюджет от тази година, но оттам нататък всички бюджетни въпроси трябва да се отнасят към лидера на ПП Асен Василев и президента Румен Радев. Той специално се обърна към държавния глава с призив да оглави партия и да се яви на предстоящите избори.

