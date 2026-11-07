Обезщетенията за безработица се увеличават на 13 евро на ден

Илияна Кирилова Дневното обезщетение за безработица не е вдигано отдавна - досегашния размер е от април, 2022 г.

Увеличение на обезщетенията за безработица планира държавата за 2027 г., става ясно от представения вчера бюджет за догодина.

Дневното обезщетение за безработица не е вдигано отдавна - досегашния размер е от април, 2022 г. Минималното дневно обезщетение за безработица се повишава от 9,21 евро на 13 евро, за което са предвидени 16,8 млн. евро. Скокът при максималното дневно обезщетение за безработица е от 54,78 евро на 60,76 евро (за целта са планирани 3,6 млн. евро).

За първи път от 2023 г. са предвидени и увеличения на размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст от 398,81 евро на 450 евро, както и на обезщетението при неизползване на отпуските за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст - от 50% на 75%. За целта са заложени 26,4 млн. евро.

Пенсии

1874 евро ще е таванът на пенсиите от 1 юли догодина, става ясно още от представеният проект на бюджет за 2027-а, като той също не е вдиган от 2022 г. В момента максималната получаваната месечна пенсия е със 135 евро по-малко и не може да надхвърля 1 738,40 евро.

В последните години има критики, че държавата увеличава максималния осигурителен доход, върху който се плащат задължителни осигуровки, но не увеличава съответно максималната пенсия, която човек може да получава. Това поставя въпроса за справедливостта на осигурителния модел: доколко е оправдано да се изискват по-високи вноски от хората с високи доходи, без да се увеличава максималното пенсионно плащане.

Осъвременяването на пенсиите е планирано също от 1 юли догодина по Швейцарското правило - то ще е 7,8% и ще струва 552 млн. евро.

374,62 евро ще е минималната пенсия от 1 юли 2027 г.

Минималният осигурителен доход от 1 януари ще бъде 660 евро (при 620 евро сега), а максималният 2400 евро (при 2300 евро сега).

Минималната заплата също се увеличава от 620 на 660 евро, или с 6.4%.