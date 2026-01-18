Медия без
Назарян е готова за президент

Днес, 18:03

Председателят на парламента Рая Назарян заяви е готова временно да заеме президентския пост, ако президентът Румен Радев и Илияна Йотова подадат оставки, за да направят партия.

"В конституционната рамка има подобна хипотеза, която никога не се случвала, доста е особена", каза Назарян, но потвърди, че в подобен случай ще заеме поста.

Чл.97(4) от основния закон постановява, че "при невъзможност вицепрезидентът да встъпи в длъжност правомощията на президента се изпълняват от председателя на Народното събрание до избирането на президент и вицепрезидент. В този случай в двумесечен срок се произвеждат избори за президент и вицепрезидент".

Назарян коментира какво би направила и ако бъде посочена за служебен премиер - би отхвърлила това предложение.  

Изборът на служебен премиер трябва да бъде безпристрастен и максимално отдалечен от политическия процес, заяви тя. "Ако съм служебен премиер и в същото време съм водач на листа от ГЕРБ, какво би било доверието в обществото", попита Назарян.

 

