Надига се протест срещу промените за личните асистенти

Родители на деца с увреждания започнаха да заливат с протестни декларации социалните мрежи, след като наяве излязоха скандални планове на "Прогресивна България" да намали заплатите на личните асистенти от Нова година. Както “Сега” единствен писа снощи, депутатите на Румен Радев внесоха снощи промени в закона за личната помощ, с които отвързват заплащането на асистентите от минималната заплата и премахват добавката за клас. Тези промени влизат в сила от 1 януари, а часовата ставка се замразява на тазгодишното ниво. Така на практика от Нова година управляващите намаляват заплатите на хората.

"Не пипайте закона за личната помощ!!! Нищо повече, просто спрете да го съсипвате, колкото и несъвършен да е, пък ако щете ме проверявайте всеки ден, склонна съм да продължа да се чувствам като затворник, но поне ми оставете трудовите права, заслужила съм си да имам правата на работещ човек, поне за 8 часа. Предлагам да изтеглите законопроекта си и да се скриете в мишите си дупки, а ако не го направите още утре, ние майките на деца и хора с увреждания ще се организираме съвсем скоро", пише Ина Михайлова, една от майките на деца с увреждания от протестите на "Системата ни убива" преди осем години. От нейния емоционален пост се вижда, че майките са участвали в разговори със социалното министерство, но се чувстват излъгани и подведени.

Сдружение „Родители на деца и възрастни с аутизъм – Русе“ също настоя промените веднага да бъдат оттеглени. "Считаме подобно предложение за недопустимо и несправедливо спрямо хората, които ежедневно полагат грижи за своите деца и близки с увреждания. Не е приемливо държавата да търси бюджетни икономии точно от тези семейства! Голяма част от родителите, които са лични асистенти, нямат реална възможност да работят друга работа. Те не могат да приключат смяната си, да заключат вратата и да се приберат да почиват. Отговорността им продължава 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. А разходите за живот, лечение, терапии и ежедневни потребности непрекъснато растат", пишат от сдружението. Форумите за взаимопомощ във "Фейсбук" също врат и кипят.

На фона на надигналото се недоволство социалният министър Наталия Ефремова пробва да замаже скандалния проект с общи приказки, че тя нямало да допусне това. Ефремова обаче не коментира отпадането на добавката за клас, а даде неясни обещания за повече часове.

“Няма да допуснем намаляване на възнагражденията на личните асистенти при предлаганите промени в Закона за личната помощ”, заяви днес Ефремова, цитирана от БТА, сякаш идеята идва от друга партия, а не от нейната собствена.

Ще има нов начин за изчисляване на ставката, предвид предлагания нов вид правоотношения, но възнаграждението няма да бъде по-ниско от получаваното досега, посочи министърът. Това обаче не отговаря на внесения от ПБ законопроект - в него ясно е посочено, че догодина ще важи тазгодишния проект, но без добавки за прослужено време и професионален опит.

Ефремова дори си позволи да даде надежда за повече пари, защото в някои случаи при преоценяване на часовете за предоставяне на услугата можело възнаграждението да бъде и малко по-високо.