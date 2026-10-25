Началото на изборния ден е белязан от ниска активност

Президентските избори започнаха с ниска избирателна активност. Като цяло социологическите агенции предвиждат около 40% или 2 600 000 – 2 700 000 души.

Към 8:30 часа според "Маркет линкс" активността е 0,5%. За сравнение - на парламентарните избори през април активността към същия час бе над 1%.

Засега например няма нито един гласувал в секцията в село Градец, Сливенско. Това е едно от най-големите села в страната. 4800 са избирателите в Градец, които гласуват в 4 секции. В коридорите рано сутринта все още няма желаещи да гласуват. А улиците навън са пълни с хора - които отиват на работа, отиват да берат гъби, отиват за дърва в гората, предава кореспондент на Би Ти Ви.

В Кърджали за първи път от години в 22-ра секция в училище "Йордан Йовков" няма чакащи избиратели в коридорите още в ранните часове. По думите на членове на комисията подобна тишина не е наблюдавана на предишни избори.

Ниската активност в ранните часове обаче не е окончателен показател за участието в изборите. В хода на деня броят на гласувалите традиционно се увеличава, особено след края на почивните дни и в часовете преди затварянето на секциите. Социологът Добромир Живков посочи за Би Ти Ви, че ключовият въпрос на тези избори е именно колко граждани ще отидат до урните. Според анализа му общественото напрежение по теми като сигурността и ескалацията в Черно море може да мобилизира част от избирателите.