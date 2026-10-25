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Само 3 секции в страната досега са минали на хартиени бюлетини

В Хасково четири машини имаха проблеми заради преминаването към зимно часово време

25 Окт. 2026Обновена
Такава разписка е пуснала машина в най-голямото училище в Кърджали, съобщи членът на Обществения съвет към ЦИК Цветелина Пенева.
Фейсбук/Цветелина Пенева
Такава разписка е пуснала машина в най-голямото училище в Кърджали, съобщи членът на Обществения съвет към ЦИК Цветелина Пенева.

Към 9 часа сутринта ЦИК разполага с информация за само 3 избирателни секции - Ямбол, Хасково и Русе, където са преминали към гласуване с хартиени бюлетини заради проблеми с машините. Това съобщи говорителят на комисията Стоянка Балова на първия си брифинг за деня.

Сигнали за проблеми обаче има, включително и куриозни случаи. Четири от машините в секции в Хасково са създали проблем заради промяната на часа, което се случи тази нощ. След като часът бил пренастроен, изборният процес продължава нормално.

В Благоевград избирател упражни правото си на глас, но устройството не пусна контролна разписка. След проверка се оказа, че и на предишни избори това устройство не е отпечатвало бележка. Защо тогава е ползвано пак - енигма. ЦИК беше обявила, че всички машини ще минат през ремонт, като не е ясно доколко той е бил сполучлив. За секционната комисия липсата на бележка не е чак такъв проблем, защото гласът се оказа отчетен. Информация за такъв проблем дойде и от Кърджали.

Машина в Бургас се оказа с неизправен четец. Още три апарата са с проблеми и се проверяват.

В секция в ямболското село Калчево (община Тунджа) това вече се случи - машинният вот бе преустановен. Машината въобще не стартира.

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