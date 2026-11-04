Мирчев търси обяснения от Демерджиев за фабрика за цигари

Съпредседателят на ДБ и депутат Ивайло Мирчев поиска обяснение от вътрешния министър Иван Демерджиев за операция на ГДБОП, свързана с фабрика за цигари.

"ГДБОП разбива нелегална фабрика за цигари и иска да се похвали пред медиите, но някой отгоре бързо потулва случая, защото собственикът се оказва близък до „Прогресивна България“. Ако това ви се струва прекалено, лъжете се. Вчера в благоевградското село Рилци ГДБОП разби нелегална фабрика за производство на цигари. Тази сутрин, в 07:30 ч. беше насрочен официален брифинг, на който да бъдат оповестени подробности за акцията пред медиите. Локацията, изпратена от пресцентъра на полицията бе именно в откритата фабрика. Минути след отправената до медиите покана, брифингът е отложен", написа във фейсбук Мирчев.

Той добавя: "Каква може да е причината за това? Според наши източници, имотът принадлежи на бизнесмен, за когото се твърди, че е близък до управляващите и спонсор на предизборни кампании. Медийни публикации го свързват и с безвъзмездното предоставяне на офис на „Прогресивна България“ в Сандански".

Според Мирчев министърът на вътрешни работи дължи отговори на много въпроси и той ги отправя официално към него.

Въпросите на депутата от ДБ са:

1. Каква е причината за внезапното отлагане на предварително обявения брифинг на ГДБОП и кой е взел това решение?

2. Какво е установено при акцията в Рилци, какви количества нелегални цигари и оборудване са открити и има ли задържани?

3. Установена ли е съпричастност на собственика на имота към незаконната дейност?

4. Проверяват ли се евентуални политически зависимости или опити за оказване на влияние върху разследването?

5. Кога МВР ще представи пълна и официална информация за случая?

"Ако Румен Радев допусне двоен стандарт в борбата с организираната престъпност, това ще бъде предателство към всеки един от близо 1.5 милиона български граждани, които гласуваха за него през април", коментира Мирчев.