Машините за гласуване са с изтекла гаранция

Булфото Според Изборния кодекс във всички секции с над 300 души ще се гласува с машина.

Машините, на които ще се гласува на президентските избори през октомври, са с изтекла гаранция. Това съобщи bTV, като цитира Централната избирателна комисия (ЦИК). Според експертите това може да блокира стотици машини. За вота ще трябват около 9800 машини.

"Машините не са в гаранция, изтекла е гаранцията, но подготвяме техническа спецификация за обществена поръчка, която следващата седмица ще влезе на гласуване. Нашата амбиция е до изборния ден да имаме машините изрядни за работа и веднага след ремонта и поддръжката, каквито не са правени до момента, ще се пристъпи към сертифицирането", каза Стоянка Балова, говорител на ЦИК.

Според изборните експерти проблемът е сериозен.

"Не само ЦИК, всички знаят, че гаранцията е изтекла, и то, мисля, още миналата година. Това не означава автоматично, че всички машини ще се бракуват, но означава, че все повече машини ще излизат от строя. На последните избори излязоха над сто машини, сега ще излязат няколкостотин. Имаме късмет, че сега ще имаме най-простите възможни избори - президентските, и се надявам затруднените хора да не са много", коментира Михаил Константинов.

След като бъде обявена обществената поръчка за гаранционното обслужване на машините, тепърва предстои и тяхното сертифициране.

Според Изборния кодекс във всички секции с над 300 души ще се гласува с машина.

Важни дати

"Първата важна дата е 10 октомври. Гражданите, които желаят да гласуват по настоящ адрес, а не по постоянен, трябва да заявят това. Същата е датата за хората с увреждания за подвижна избирателна секция", обясни Балова.

"Инициативните комитети трябва да представят 7000 подписа на избиратели. Аз ги съветвам да са поне 7500, защото много ще се окажат недействителни. А пък партиите и коалициите трябва да предоставят депозит 5000 евро, който се връща, ако минат 1%", посочи Константинов.

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