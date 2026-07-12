Лабилното време продължава с бури

Булфото Днес са възможни бури, поради което хората трябва да бъдат бдителни за опасности и щети.

Времето у нас продължава да е непостоянно. Слънцето в началото на неделния ден е измамно. Постепенно от запад ще нахлуват дъждовни маси, поради което на много места до вечерта се очакват кратки, но бурни валежи, придружени с гръмотевици. Такова ще е положението предимно в Западна и Централна България и планините.

По морето - ще става за плаж. Заоблачаване, все пак, може да има следобед по Северното Черноморие. Очаква се утре да превали и прегърми на отделни места по морето.

Във вторник валежите почти навсякъде ще спрат. Температурите ще се вдигнат, новото кратко охлаждане ще е преминало.