КПК атакува с обиски и арести схема, свързана с "Величие"

Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с политическа партия „Величие“, съобщават БНТ, Нова тв, Би Ти Ви и твърдят, че има и задържани.
Рано тази сутрин агенти на КПК, заедно с екипи на жандармерията и полицията, са започнали претърсвания на адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик, както и в с. Неофит Рилски. Акцията е под ръководството на Софийска градска прокуратура.
Разследването е по твърдения, съдържащи се в публикации в медиите и сигнали от народни представители, свързани с дейността на финансова пирамида, ръководена от лидера на партия „Величие“ Ивелин Михайлов.
Самият Михайлов не е сред задържаните.
„Нахълтали са в дома при семейството ми, взели са телефона на жена ми и си ровят“, заяви самият депутат, цитиран на страницата на "Величие" във Фейсбук и припомни, че пред медиите е заявил, че очаква подобна акция. И че тя е свързана с неговото нежелание партия „Величие“ да стане част от политическото статукво в България.
„Нямам от какво да се притеснявам – ще се случи онова, което Бог е отредил – аз ще имам смирението да приема съдбата си. В крайна сметка, ако народът ни се примирява да живее в беззаконие – това е неговата свободна воля.“, посочва още той.
„Крайната цел е партия „Величие“ да бъде унищожена, за да не пречи в удобния политически пейзаж“, заявява Ивелин Михайлов.
По-късно той пусна и видео, в което казва: "Не съм имал нищо общо с властта, как КПК ще ме разследват. Те са "бухалките".
"Сутринта са влезли у дома и у всички мои познати. Някои от тях нямат нито общо с бизнеса ми, но са искали да ударят навсякъде. На всеки неудобен му измислят нещо и после чакат да има договорка ... Няма да се предадем и да клекнем, но най-вероятно ще ни очернят и няма да можем да извършваме политическа дейност. Вероятно ще ми искат имунитета.
Поздравления за полицаите, че не са правили грозни схеми, а са дали време на децата ми да отидат на училище. Имам едно съобщение, то ще бъде пуснато, дори да съм вътре. Всичко съм заснел", казва лидерът на "Величие".
По-късно той обяви, че съпругата и счетоводителят му били задържани.