Кораб се обърна край Камчия

Кораб потъва в икономическото морско пространство на България. Министерството на транспорта съобщи, че в 9:15 часа днес в спасителния център във Варна е получен сигнал за бедствие от товарния кораб BETUL 8, на около 40 морски мили югоизточно от нос Калиакра. Според Maritime.bg инцидентът е срещу устието на Камчия, а съдът се е обърнал. Екипажът е на спасителни плотове.

Към мястото на инцидента са насочени четири военни кораба от противоминната група, два хеликоптера „Кугър“ и самолет Су-25 на ВВС. Задачата им е да наблюдават и разузнават района.

BETUL 8 плава под сомалийски флаг, с 12-членен екипаж. Корабът пътува от Тулча, Румъния, към Египет, превозвайки насипна пшеница.

Засега не се съобщават данни бил ли е мишена на атака с дрон, на какво въобще се дължи бедствието.

По обед стана ясно, че екипажът е спасен с хеликоптерите - 8 турски граждани и 4 азери.

Очаквайте подробности!