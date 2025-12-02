Кабинетът "Желязков" няма намерение да си върви

Исканията на протеста за оставка на кабинета, подкрепени от ПП-ДБ, не намират отглас сред управляващите. Правителството няма намерение да си върви преди влизането на страната в еврозоната - това се разбра от изявление на премиера Росен Желязков, който говори пред медиите след среща на коалиционния съвет. Смени на министри, каквито също бяха поискани, по-конкретно на вътрешния министър Даниел Митов, засега също не се предвиждат. Нито отказ от подкрепата на "ДПС-Ново начало" за правителството, която гневи протестиращите.

Тази позиция на правителството му Желязков аргументира с това, че следващите месеци са изключително важни за външнополитическата ориентация на България заради предстоящото присъединяване към еврозоната. По думите му, страната трябва да завърши своята интеграция с ЕС, но "различни сили се опитват да отклонят България от този избор".

Според Желязков е съвсем естествено протестът, първоначално насочен към проектобюджета, да развие и политически искания. Ясно се видя обаче, че той намерение да ги отчете по друг начин, освен с промени в проекта за бюджет.

"Нека като общество да бъдем малко по-мъдри и да влезем в 2026 г. спокойни. Няма нищо сигурно, нищо предопределено. Трябва да запазим доверието на голяма част от българския народ за този избор (еврозоната - бел.ред.) ... Ние имаме голям ангажимент. Без бюджет, няколко месеци преди влизането в еврото, нямаме правото да абдикираме. Ние ще абдикираме последни. Това не означава, че сме заинатени - признаваме грешката с бюджета и го оттегляме", заяви премиерът.

Парадоксалното е, че въпреки че не дава оставки, Желязков смята, че "правителството видя какво казаха гражданите, които протестират". Той на практика отрече, че протестът има политическо измерение, макар че то беше очевидно с гнева на гражданите срещу Бойко Борисов и Делян Пеевски.

"Аз съм протестирал 1990 г., 1996 г. и подкрепям хората, които протестират за повече права, демокрация и справедливост. Считаме, че протестът има не толкова политическа, а повече социална, човешка страна – търсене на повече диалог, толерантност и хармония във взаимоотношенията в обществото. Това е видим протест на младите хора, които търсят своето място в бъдещето на България, които сме длъжни да чуем", философски обясняваше премиерът.

От думите му се видя, че единственото, с което засега управляващите ще се съобразят, е недоволството срещу бюджета. Желязков обещава да се премахне автоматичното увеличаване на заплатите в публичния сектор; да се преразгледа увеличението на данъка върху дивидента и осигуровките; да отпаднат планираната концесия на тотото, гаранцията за евентуална покупка на "Лукойл" в ББР и други предложения, които са предизвикали спекулации, както той се изрази. за да се запазят социалните разходи, ще се ореже и капиталовата програма в сферата на отбраната, транспорта и регионалното развитие, макар че според Желязков всички средства за общински проекти трябва да се запазят.

Желязков призна една, единствена грешка на управляващите - че не са постигнали консенсус с бизнеса и синдикатите в преговорите си с тях по бюджета. За него най-важното в момента е да се приеме нов закон за държавния бюджет. Той обаче предвиди и сценарий, при който да се удължи действието на сегашния, въпреки че отбеляза, че това ще удари по социалните плащания. Той изрично каза, че кабинетът не прави отстъпки, а "по-добра координация" с работодателите и профсъюзите.

По отношение на протеста грешките, според него, са допуснати от организаторите от ПП-ДБ, които обвини, че не са съгласували предварително шествието си с полицията, и са предизвикали "политическа истерия". Според премиера полицията е реагирала "много адекватно" и не допуснала да се осъществи "замисълът на организаторите на вандализма", а сега очаква разследването да покаже "истинските мотиви" за безредиците.

На брифинга нямаше представители на "ДПС-Ново начало". Желязков коментира, че управляващите са тройна коалиция, сега подкрепяна от групата на Делян Пеевски. "От самото начало ние сме коалиция на малцинството и получаваме подкрепа за политиките, които правителството има за осигуряване на европейското бъдеще на България" - това бяха единствените му думи, които имаха известна връзка с позицията на Пеевски в управлението. С нищо Желязков не показа, че ролята на лидера на "Новото начало" ще се промени.

От представителите на коалицията няколко думи каза само водачът на БСП Атанас Зафиров, който наскоро обяви запазването на социалните плащания като "червена линия" за оставането на партията му в управлението. Според него запазването на тези плащания е договорено. Той дори оптимистично предположи, че отварянето на нова бюджетна процедура ще направи възможно включването на други социални предложения.