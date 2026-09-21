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Минималната заплата все пак ще е най-много 672 евро

ПБ не прие да се използва старата формула за 2027 г.

24 Септ. 2026Обновена
Шансовете кабинетът да отстъпи за минималната заплата клонят към нула.
Pixabay
Шансовете кабинетът да отстъпи за минималната заплата клонят към нула.

На финалната права правителството съвсем обърка депутатите какво ще прави с минималната заплата. Два часа социалната комисия не може да започне да гласува текстовете в Кодекса на труда с новия механизъм по същество, тъй като цялата опозиция дружно се опитва да си изясни какво трябва да приеме. Както и на първо четене, спорът се върти около неяснотата какви точно критерии ще се използват. Размер на минималната заплата за 2027 г. също не бе обявен, остава диапазонът до 672,80 евро (в указанията от вицепремиера Гълъб Донев за изготвянето на бюджет 2027 сумата е 660 евро).

В началото на заседанието зам.-министърът Надя Клисурска разпространи лист с пресни договорки от вчерашна среща на работната група. Разбра се, че това ще е основата на наредбата, която ще внесе яснота по текстовете в Кодекса. Това обаче не умиротвори депутатите, а напротив - съвсем ги обърка. Не е ясно защо например за издръжката на живота ще се ползва средногодишно изменение на индекса на цените от малката потребителска кошница, а за ръста на средната заплата – годишно. Целта ви е по-малко увеличение, обобщи Асен Василев от ПП, който гастролира в комисията и взема дейно участие в дебата. "Ако целта ви е да се разбирате в тристранката, защо въобще ни карате да гласуваме тези текстове", възкликна Галя Василева от ГЕРБ, след като за пореден път управляващите обясниха, че само посредничат на разбирателството между синдикати и работодатели.

Промените в Кодекса на труда са нов опит да се транспонира европейската директива за адекватни минимални възнаграждения в нашето законодателство, след като старата формула – 50% от средната заплата, даде големи проблеми. Сега правителството успя да направи пробив с бизнеса и синдикатите, като бяха определени критериите за изчисляване на минималната заплата. Текстовете обаче са твърде общи, липсва тежестта, която ще носят критериите, и депутатите от опозицията видяха в проекта "празен чек" и "черна кутия" за правителството да прави каквото си иска.

Три часа и половина след началото на заседанието ключовият текст с критериите най-сетне бе гласуван, както можеше да се очаква – само с подкрепата на управляващите депутати. Предложенията на опозицията оценката на адекватността да се прави на две години, а не на три, бяха отхвърлени. Така минималната заплата вече ще се определя до 15 август на текущата година, като се вземат предвид следните критерии:

1. покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид издръжката на живот;

2. общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение;

3. темп на растеж на работните заплати;

4. дългосрочни равнища на производителността на труда в страната.

Мнозинството не прие предложението на Венко Сабрутев и Стою Стоев от ПП за следващата година да се приложи старата формула – 50% от средната брутна заплата за 12 месеца назад. Това означаваше тя да е около 690 евро, докато по формулата на правителството ще е най-много 672,80 евро. Стоев и Сабрутев аргументираха добре сроковете и закъснението, а синдикатите ги подкрепиха, но това не трогна депутатите на Радев.

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