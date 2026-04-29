Кабинетът спря масовата продажба на държавни имоти

Злополучната програма на кабинета Желязков за активно управление на държавната собственост остава в историята. Служебното правителство оттегли внесената от кабинета Желязков програма в парламента, защото счита, че новото мнозинство следва да има възможност само да анализира темата и да реши как да действа. Това слага точка на започналата с голям фалстарт програма, която бе и първият сериозен провал на кабинета Желязков.

Както "Сега" писа, програмата за упражняване на правата на държавата върху имоти държавна собственост и такива, собственост на държавни публични предприятия катастрофира заради пълна с грешки информация и абсурдни предложения. Програмата имаше много амбициозни срокове, като от общините и областните управи се искаше в спешен порядък информация за всички имоти с отпаднала необходимост. Идеята бе за тях да се препоръча най-подходящия начин на стопанисване или продажба. В списъците с имотите с отпаднала необходимост, подходящи за продажба, се появиха абсурдни имоти, изключителна държавна собственост, които няма как да бъдат продавани, защитени местности, свръхапетитни терени. Оказа се и че към много от имотите, обявени за такива с отпаднала необходимост, всъщност има интерес от общини.

Всичко това доведе до продължили дни наред скандали и правителството реши да прати горещата топка в Народното събрание. Програмата бе внесена в НС без да има такава необходимост - защото е в правомощията на кабинета да взема такива решения. За да се тушира скандала, правителството предложи и НС да наложи мораториум върху продажби освен за нуждите на държавни органи. Нито програмата бе разгледана, нито бе взето решение за мораториум.

"Към настоящия момент предложението не е разгледано и прието от 51-то Народно събрание.

Целта на днешното решение за оттегляне е да се осигури възможност за бъдещото редовно правителство да направи анализ на предложението до 52-то Народно събрание и при преценка да се предложат промени, съобразно провежданата държавна политика и програмата на правителството за управление на страната в областта на държавната собственост", се казва в прессъобщението на кабинета Гюров.