Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Кабинетът спря масовата продажба на държавни имоти

Според служебното правителство новото мнозинство трябва да има възможност само да реши какво прави

Днес, 15:28
Андрей Гюров
Андрей Гюров

Злополучната програма на кабинета Желязков за активно управление на държавната собственост остава в историята. Служебното правителство оттегли внесената от кабинета Желязков програма в парламента, защото счита, че новото мнозинство следва да има възможност само да анализира темата и да реши как да действа. Това слага точка на започналата с голям фалстарт програма, която бе и първият сериозен провал на кабинета Желязков. 

Както "Сега" писа, програмата за упражняване на правата на държавата върху имоти държавна собственост и такива, собственост на държавни публични предприятия катастрофира заради пълна с грешки информация и абсурдни предложения. Програмата имаше много амбициозни срокове, като от общините и областните управи се искаше в спешен порядък информация за всички имоти с отпаднала необходимост. Идеята бе за тях да се препоръча най-подходящия начин на стопанисване или продажба. В списъците с имотите с отпаднала необходимост, подходящи за продажба, се появиха абсурдни имоти, изключителна държавна собственост, които няма как да бъдат продавани, защитени местности, свръхапетитни терени. Оказа се и че към много от имотите, обявени за такива с отпаднала необходимост, всъщност има интерес от общини. 

Всичко това доведе до продължили дни наред скандали и правителството реши да прати горещата топка в Народното събрание. Програмата бе внесена в НС без да има такава необходимост - защото е в правомощията на кабинета да взема такива решения. За да се тушира скандала, правителството предложи и НС да наложи мораториум върху продажби освен за нуждите на държавни органи. Нито програмата бе разгледана, нито бе взето решение за мораториум. 

"Към настоящия момент предложението не е разгледано и прието от 51-то Народно събрание.

Целта на днешното решение за оттегляне е да се осигури възможност за бъдещото редовно правителство да направи анализ на предложението до 52-то Народно събрание и при преценка да се предложат промени, съобразно провежданата държавна политика и програмата на правителството за управление на страната в областта на държавната собственост", се казва в прессъобщението на кабинета Гюров.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

държавни имоти, Правителство на Росен Желязков

Още новини по темата

СОС реши единодушно да търси от държавата огромни терени в София
12 Март 2026

Съветници искат държавата да върне на София 768 декара имоти

11 Март 2026

12 членове на кабинета "Желязков" се завръщат като депутати
19 Февр. 2026

Краят на кабинета "Желязков" ще размести парламента
17 Февр. 2026

С единодушие НС освободи кабинета "Желязков"
12 Дек. 2025

Кабинетът "Желязков" подаде оставка
11 Дек. 2025

Борисов поглежда към аварийния изход
05 Дек. 2025

Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

05 Дек. 2025

Кабинетът "Желязков" няма намерение да подава оставка

02 Дек. 2025

Властта започна да действа като банда от засада
27 Ноем. 2025

ГЕРБ и ИТН искат ротационен председател на НС
21 Окт. 2025

Радев: Пеевски е символ на покварата във властта
25 Септ. 2025

Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
24 Септ. 2025

Борисов отказа на Пеевски ролята на гарант на кабинета
19 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски преминава в режим на оцеляване
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа