СОС реши единодушно да търси от държавата огромни терени в София

Терзиев за Пеевски: Алчна кокошка, просо сънува

Днес, 14:48
Сред предложените за прехвърляне от държава обратно на община е и парк "Врана".
Столичният общински съвет гласува почти с пълно единодушие серия от решения, с които общината ще иска от държавата да придобие безвъзмездно знакови сгради и огромни неизползвани терени. Идеята е площите да бъдат използвани за нуждите на града, в това число за компенсиране на частни собственици с реституирани в междублокови пространства имоти. 

Както “Сега” писа, общината настоява да получи както сгради с отпаднала необходимост, така и терени, като предложения в тази посока внесоха както кметът Васил Терзиев и председателят на СОС Цветомир Петров, така и от групата на “Спаси София”. 

Терзиев е вносител на общо 5 такива доклада, с които се иска безвъзмездно придобиване на сградата на бившия Нотариат на бул. "Патриарх Евтимий" №2 (паметник на културата, построена в края на XIX век), сградата на ул. "Георги С. Раковски" № 134 (известна най-вече като бившата централа на СДС, която сега е предложена за използване от дирекциите "Образование" и "Спорт и младежки дейности" на Столична община), парка “Врана”, терен в район "Нови Искър", местност "Църния дол" (имот с площ 217 056 кв. м, бивша кариера за глина, предложен за рекултивация и използване като площадка за земни маси и строителни отпадъци). Председателят на СОС е вносител на предложение за безвъзмездно придобиване на сградата на бул. “Сливница” 235, предоставена в момента на здравното министерство. 

Интересни са и предложенията на съветниците от “Спаси София”. Те предлагат общината да получи 90 декара в “Младост”, които да се ползват за компенсирани на реституирани в градинки имоти, както и големи терени около Сточна Гара и жп гара Подуяне. За безвъзмездно придобиване се предлагат и бившите казарми в кв. “Обеля”, за които според “Спаси София” има съгласие на военното министерство. Тези терени ще се развият според предложението в нови квартали с нова транспортна и социална инфраструктура и заделяне на имоти отново за компенсиране на хора с реституирани в зелени площи терени. 

Не е ясно доколко изпълнението на тези решения е технически възможно в краткото време, с което разполага служебният кабинет. Прехвърлянето на имоти с отпаднала необходимост изисква освен съгласие на всички засегнати и юридическа подготовка. Проф. Вили Лилков от “Синя София” припомни, че това не са първите имоти, които София възнамерява да търси от държавата и реализирането на тези намерения изисква тясно взаимодействие с областния управител и създаване на междуведомствена група с участие на изпълнителната власт. Към момента такова искане не е отправяно, въпреки нашата препоръка, коментира Лилков. 

Темата предизвика политическа буря, след като днес сутринта лидерът на ДПС-Ново начало обяви, че ще внесе в НС предложение за налагане на мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти към общини от служебно правителство. Според Пеевски имотите се прехвърлят с цел да бъдат в последствие да бъдат придобити в имотни схеми. 

Коментарът на Пеевски предизвика бурни реакции от страна на кмета Васил Терзиев и съветници. „Алчна кокошка, просо сънува. Нормално е на Дидо Фалита, който цял живот се занимава със схеми, навсякъде да му се привиждат схеми, защото той друго не знае. Сигурно драмата му е, че няма да може да направи Магазини за хората във въпросните имоти”, написа Васил Терзиев. “Да слушаме съвети по градоустройство от Пеевски е все едно подпалвачът да ни говори за пожарна безопасност. Няма да допуснем тези имоти, които са с отпаднала необходимост и пустеят от години, изведнъж да се окажат частни и моделът Пеевски да продължи да презастроява София”, коментира лидерът на “Спаси София” Борис Бонев. 

