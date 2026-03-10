Съветници искат държавата да върне на София 768 декара имоти

Групата на "Спаси София" е подготвила серия от предложения за прехвърляне на безпрецедентно големи държавни имоти на територията града към общината. В три доклада съветниците предлагат държавата да прехвърли безвъзмездно на общинската управа близо 900 декара земи. Според предложенията голяма част от върнатите имоти ще се използват за обезщетяване на собственици на реституирани в зелени площи имоти, както и за изграждане на нова публична инфраструктура. Докладите са включени в дневния ред за предстоящата сесия на СОС в четвъртък, но е възможно да породят въпроси, защото касаят много сериозни по площ територии и вероятно имоти с различни собственици.

В кв. "Младост" за прехвърляне се предлагат 11 държавни имота.

Имотите се намират в карето на ъгъла между бул. "Асен Йорданов" и ул. "Посланик Джеймс Пардю". Общата площ на имотите, които се явяват съседни, е над 90 декара. Видно от кадастъра, върху тях има изградени сгради, като не е ясно в какво състояние са.

Сградите не се споменават в доклада на съветници. В доклада се изтъква, че в района на местността "Къро" има множество държавни имоти, които вече не се използват по предназначение и които могат вместо това да се прехвърлят на общината и да се използват за обезщетяване на собственици на имоти, реституирани в междублокови пространства и други зелени площи. Според съветниците от "Спаси София" посочените държавни терени дават възможност да бъде обособена компенсаторна устройствена зона, която да поеме предвиденото застрояване в междублоковите пространства на квартала. В доклада е посочен и правният ред за безвъзмездно прехвърляне на имотите от държава на община - с решение на МС след предложение на МРРБ. Не се сочи чия собственост конкретно са тези терени.

109 декара могат да се ползват на "Сточна гара", 650 декара - около гара "Подуяне"

Във втори доклад от "Спаси София" София да си търси от държавата други 109 декара имоти, разположени на територията на бившата Сточна гара, както и огромни площи в района на жп гара "Подуяне". В доклада се изтъкват, че и двата жп ареала са с отпаднала необходимост и не се използват по предназначение. Част от складовите помещения към Сточна гара се отдават под наем, но повечето са в тежко състояние, а някои се ползват от бездомни хора. От "Спаси София" изтъкват, че в други европейски страни подобни жп ареали с отпадната необходимост успешно се преустройват в нови квартали. И за тези територии съветниците предлагат да се използват компенсаторно застрояване от собственици на реституирани имоти в междублокови пространства, за изграждане на нови обществени паркинги, за нова образователна и транспортна инфраструктура и много озеленяване.

Извън териториите за компенсаторно обезщетяване близо 40 декара държавни имоти попадат в трасето на предвидения пробив Източна тангента и за тях също се предлага безвъзмездно прехвърляне.

Може да се очаква, че подобно предложение няма да бъде прието лесно, доколкото имотите са с изключително висока пазарна стойност, а нереализирани нужди има и в други системи. Не е ясно и какъв е актуалния статут на имотите, около които на свой ред може да има много правни проблеми. В същото време подобни големи територии с отпаднала необходимост дават сериозни възможности за провеждане на допълнителна градоустройствена политика, които с години не се използват.

Предложените за прехвърляне терени около жп гара Подуяне-разпределителна.