Хората на тавана на пенсиите вече достигат 16 000

Ограничените от тавана пенсии продължават да се увеличават за пореден месец и през септември държавата не плаща действителния по-висок размер на 15 917 души, показват данните от онлайн статистическите справки на Националния осигурителен институт. Увеличението спрямо август не е голямо – 54-има души, но спрямо юни ръстът е с над 73%. Вижда се, че това е ефектът от осъвременяването на пенсиите със 7,8%, без да се пипне таванът, който е все така 1738,40 евро от години (преди 3400 лв.).

20 души получават основна пенсия над тавана. Той не важи за ограничен кръг висши държавници – които са били президент и вицепрезидент на България, председател на Народното събрание, министър-председател или съдия в Конституционния съд.

Над половината пенсионери остават под и около линията на бедност. 1 154 103 възрастни са с основна пенсия до 400 евро.

Средният размер на основната пенсия за септември е 504,19 евро, при 503,97 евро за август. От 1 юли в новоотпуснатите пенсии вече не се включва добавката от ковид времената, която беше около 30 евро.

Хората, които се пенсионират една година преди навършване на възрастта, но с изпълнени условия за стажа, получават средно 598,21 евро, показват още данните за септември. Това ниво е сравнително добро, въпреки че предсрочното пенсиониране струва доживотно по-ниска пенсия.

Средната пенсия в сектор "Сигурност" е двойна на останалите – 1027,14 евро.