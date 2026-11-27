Някои райони на София, особено тези във високите части, може да са без топла вода и парно цяла зима. Това призна пред ред bTV кметът на столицата Васил Терзиев. Тази вечер протестиращи от кварталите, които нямат отопление вече няколко месеца, се събраха на протест на Орлов мост и за кратко спряха движението.

Терзиев отрече 20 района да са на студено, били само 2% от домакинствата в столицата, но призна, че "все пак това са хиляди хора". Кметът прехвърли вината на общинския съвет, който трябвало да одобри бизнесплана, и решенията са в неговите ръце.

"Аз мога да говоря за дълбочината на проблема, да говоря със Световната банка с други институции. Както се вижда по решенията на СОС, драстични мерки не са взети", каза още Терзиев.

Според него решението е да се подменят спешно 70 до 100 км тръби, независимо, че сме на прага на зимния сезон. "Няма какво да се чака, но трябва решение на СОС, а и няма пари. Искаме от държавата онези 140 млн. евро, които се дължат от фонда за сигурност на електроенергийната система. Защото иначе парите за ремонтите отиват за плащане на газ, а не трябва да е така. Трябва да се направят инвестиции в мрежата, докато тези километри тръби не се подменят няма как", каза още Терзиев.

Той допълни, че 15 екипа с тежка механизация и 200 човека работят на терен. За последната седмица били отстранени над 60 аварии и приключват последните 5 планови ремонта.

"В Дружба, в по-ниските части би трябвало в рамките на следващите две седмици да бъде пуснато топлоподаването. Във високите части на "Младост", на Студентски град проблемът е по-тежък и има реална опасност цяла зима да няма. Обследваме различни варианти как може да насочим топлоенергията без да компрометираме мрежата. Изключително много съчувствам на студентите," обясни той.

Същевременно ректорите на СУ, УНСС, ТУ и МУ излязоха с изявление след срещата, която по-рано през деня имаха с Терзиев.

"Студентските общежития не може да бъдат оставени на произвола на обстоятелствата. Създаването на кризисен щаб не е решение. Решението е възстановено топлоподаване, осигурена топла вода, гарантирана безопасност и поета отговорност от Столична община и „Топлофикация София“ ЕАД. Очакваме отговорните страни да преминат от декларации и обещания към реални действия. Студентите, техните семейства и академичната общност заслужават конкретно решение, а не поредно отлагане на проблема", написаха те.