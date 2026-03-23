ГДБОП хвана 1 212 300 фалшиви евро на няколко места в София

Задържани са българи, румънци и италианец

24 Март 2026Обновена
Фалшивите евробанкноти са от купюри по 100 евро
Фалшивите евробанкноти са от купюри по 100 евро

1 212 300 фалшиви евро са открити снощи в София, още 200 000 евро и 1 кг. кокаин са намерени в Пазарджик, написа във Фейсбук и.ф. главният секретар на МВР Георги Кандев. Задържаните са общо петима. Двама от тях, румънец и италианец, са имали регулярни посещения в България, свързани с изготвянето и разпространението на фалшиви банкноти от по 100 евро. Работата по случая продължава и на територията на Румъния, уточни Кандев.

Снощи бе съобщено, че двама български и двама румънски граждани са задържани от служители на сектор "Фалшификации" на ГДБОП по време на сделка с фалшиви пари около 18 ч. в понеделник. При претърсването на два автомобила на паркинги на хипермаркети в различни райони на София и проведените лични обиски са открити голямо количество фалшиви банкноти с номинал 100 евро.   

На едно от местата в жълт автомобил с румънска регистрация, в момент на сделка, са задържани румънските граждани, които са предавали парите на българите. В кашона имало около 400 000 евро.

На около 200 метра от това място, пред друг хипермаркет, е задържан трети човек, със сак, пълен догоре с евробанкноти. Там имало около 300 000 евро.

На трето място в София има задържани още около 300 000 евро.

Разработката, по която служителите на ГДБОП са работили, е от няколко месеца. Най-вероятно е пресечен канал за пласиране на фалшиви евро от Румъния към България.

 

