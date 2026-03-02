Медия без
Две съдилища са осъдени да плащат заради бавно правосъдие

Днес, 14:27
Илияна Димитрова

Апелативният съд в Пловдив и Окръжният съд в Стара Загора са окончателно осъдени да платят обезщетение от над 60 000 лв. неимуществени вреди заради дело, проточило се 18 години. За историята на четиримата ищци, водили дело по Закона за собствеността, разказва "Де факто".

Това следва от определението на Върховния касационен съд, с което се слага точка на спора за обезщетение.

Пред Софийския градски съд, където е гледано делото за бавно правосъдие, става ясно, че четиримата ищци искали да се установи, че една предачна фабрика е ползвала неправомерно тяхна собственост. Този процес е продължил 17 години, 10 месеца и 24 дни. Исковете за защита на право на собственост и за обезщетение за ползване са заведени пред Окръжния съд в Стара Загора през май 1993 г.

В Окръжен съд - Стара Загора производството е гледано 2 пъти, в  Апелативен съд - Пловдив - 3 пъти, а от Върховния касационен съд - 2 пъти.

В крайна сметка Софийският градски съд приема, че е нарушено правото на правосъдие в разумен срок, гарантирано от конвенцията за правата на човека, като за забавянето ищците не носят вина. Градският съд обаче намира за виновни Окръжния съд в Стара Загора и Апелативния в Пловдив, но не и върховния съд. 

Самият Върховен касационен съд не допуска до разглеждане жалбите на съдилищата в Пловдив и Стара Загора и така решението за обезщетение по Закона за отговорността на държавата, е финално. Ищците получават 24 000 лева обезщетение, плюс лихва, която към момента е около 40 000 лв.

