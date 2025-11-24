Две партии внесоха отмяна на по-високите осигуровки

Фейсбук/НС Депутатите пришпориха гласуването на бюджетните закони, като дадоха твърде малко дни за внасяне на предложения между първо и второ четене.

Депутати от две парламентарни групи - "Възраждане" и ПП-ДБ, внесоха предложения за отмяна на увеличението на осигуровките с два процентни пункта. Срокът за предложения между първо и второ четене на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. изтича днес. Предложения направиха АПС, "Възраждане" и ПП-ДБ, като едва ли някой от текстовете би получил шанс за приемане - управляващите вече дадоха да се разбере, че няма да помръднат от намеренията си въпреки избухналите срещу тях протести.

Мартин Димитров и Божидар Божанов внасят и едно свое старо предложение - плавно въвеждане на лична осигуровка за пенсия на държавните служители, работещите в сектор "Сигурност" и съдебната власт.

Най-силно впечатление прави предложението от хората на Ахмед Доган всички пенсионери да получават по още две пенсии - за Великден и Коледа, в размер на 392 евро.

Има различни предложения за увеличение на минималните и максималните дневни размери на обезщетението за безработица. Традиционно АПС предлагат и защита на земеделските стопани и тютюневите производители, както правят всяка година, като предлагат да се замрази минималният им осигурителен доход.

Хасан Адемов е внесъл и едно традиционно свое предложение в подкрепа на работещите в НОИ, които са едни от най-ниско платените държавни служители, въпреки високата квалификация, изисквана за работата им и факта, че институтът ще разпределя догодина над 15,2 млрд. евро годишно - да се увеличат заплатите им не с 5, а с 10%.