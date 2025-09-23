Двама съдии отказаха да се отведат по делото на варненския кмет

БГНЕС В навечерието на съдебното заседание граждани на Варна отново демонстрираха в подкрепа на кмета си.

Защитата на варненския кмет Благомир Коцев поиска отвод на двама от съдиите от Софийския апелативен съд, които днес разглеждат жалбата му срещу отказа на долната инстанция да го освободи от ареста. Магистратите обаче отказаха. Става дума за съдиите Стефан Илиев и Венелин Иванов.

За първия мотивът на защитата беше, че не е избран на случаен принцип, а влезе в състава след отвода на Георги Ушев. Възраженията на адвокат Ина Лулчева срещу другия член на състава - Венелин Иванов, бяха, че той е бил част от Апелативния специализиран наказателен съд, за чието закриване основен двигател беше ПП - ДБ, с чиято листа Коцев стана кмет на Варна.

Съдиите обаче се аргументираха, че не е нарушено случайното разпределение. Освен това производства по разглеждането на мерките за неотклонение са бързи и не могат постоянно да се отлагат. (Веднъж вече миналата седмица имаше отлагане заради отвод на целия съдебен състав.)

Прокуратурата се противопостави на исканията за отводи.

Съдът отхвърли и искането на адвокатите да заснемат и да излъчват онлайн заседанието днес, като се мотивираха с това, че заседанието е публично, а протокол в залата прави единствено съдебният секретар.

Коцев е обвинен за участие в организирана престъпна група за корупционни престъпления, в която влиза и неизвестен депутат, когото прокуратурата назовава, но не обвинява - Асен Василев. По делото обвинения имат и съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които също са в ареста. Само бизнесменът Ивайло Маринов, съдружник във фирмата, спечелила разследваната за корупция обществена поръчка, получи свобода срещу най-леката мярка за неотклонение - "подписка".

Прокурорите пледираха, че Коцев не може да излезе от ареста, защото не било разколебано обоснованото предположение, че е извършил престъплението, за което е обвинен. Бяха цитирани показанията на свидетелката Пламенка Димитрова - бизнесдамата, печелила търгове по времето на управлението на ГЕРБ в община Варна, и загубила при Коцев.

Обвинението посочи и колко е набъбнало делото за изминалите 2 месеца - от 18 на 40 тома.

Пред съда Коцев обясни, че няма желание да се връща в общината и прокуратурата може да поиска временното му отстраняване, щом смята, че той може да влияе на свидетели. "Моля да вземете предвид, че имам 2 малки деца", каза още той. Разказа и че цялото му семейство в момента е с ковид и затова моли да бъдат пуснат, за да е с тях, дори и затворен вкъщи и без телефон.

По време на пледоариите адвокат Лулчева постави въпроса, че и до момента не е разпитан повторно Диан Иванов. Той е важен свидетел на обвинението, бивш заместник на Коцев, който още през юли обяви, че показанията му пред Комисията за противодействие на корупцията са дадени под натиск.

На 8 септември Иванов обяви, че веднага след като е заявил официално пред прокуратурата, че е дал показания под натиск, е получил заплахи за живота си. А вчера, отново с пост в социалните мрежи Иванов посочи, че не е давал показания, уличаващи Коцев в престъпление.

Градският съд, който като първа инстанция отказа да пусне Коцев от ареста, изобщо не коментира похватите на прокуратурата и КПК и зачете показанията на Иванов.

Пред САС Лулчева настоя още, че за времето откакто е задържан Коцев, по делото не е свършено нищо, а новите томове са просто пълнеж. Съдът толерира бездействието на прокуратурата. Излиза, че колкото повече бездейства тя, толкова по-дълго ще бъде задържан обвиняемият, защото не са събрани достатъчно доказателства, а такива трябва да се съберат, възмути се адвокатката.

Тя подчерта, че това, че законът позволява 8-месечно задържане в рамките на разследване, не означава, че този срок е разумен. Лулчева цитира какво според съда в Страсбург е политическо дело - води се само срещу представители на една определена политическа сила, цели сплашване на обществото и не търси истината. Тя припомни и че задържането трябва да е изключение, а не правило.

"По делото няма поискани пари, няма дадени пари, няма подкуп, няма манипулация на обществени поръчки. Това бе прието от предишен състав на САС. Означава, че опасността от извършване на престъпление се гради не на доказателства, а на предположения", подчерта Лулчева.

"Правосъдие за всеки" отново следят съдебното заседание в залата и пускат в Х кратки съобщения за развитието на процеса.

Определението на апелативния съд ще е окончателно.

Започва заседанието на Софийски апелативен съд по въззивната проверка срещу мярката за неотклонение на Благомир Коцев. Ще го проследим в тази нишка. — Правосъдие за всеки (@PravosadieZV) 23 септември 2025 г.

