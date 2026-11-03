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Държавата посяга на парите за втора пенсия

Готви се намаляване на вноската в частните фондове от 5 на 2.5 процента, за да влязат 1 млрд. евро в НОИ

03 Ноем. 2026Обновена
Управляващите торпилират пенсионния модел?
БГНЕС
Управляващите торпилират пенсионния модел?

Новата власт планира да национализира част от парите от втория стълб на пенсионното осигуряване, алармират от "Да, България".

"Поредно скандално действия на властта - получихме информация, че планират да национализират частично втория стълб на пенсионното осигуряване, за да финансират дефицита", написа депутатът Божидар Божанов във фейсбук.

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"Вместо стимули за икономиката и за капиталовия пазар - повече пари се насочват към държавата. Вместо оптимизация на разходите - натягане на приходната част. Това може да даде краткосрочен резултат за запушване на дупки, но дългосрочно е натискане на газта към пропастта", коментира той.

"Ново 20 два дни след балотажа! Кабинетът щял да предлага в петък с бюджета вноската във втория пенсионен стълб да се намали наполовина до 2.5%, а другите 2.5 да постъпват директно в продънения НОИ. Имаше слухове за това от месеци, но все си мислех, че в мнозинството има остатъци на здрав разум. Национализация и съветска власт в действие", коментира и депутатът от ДБ Владислав Панев.

До момента "Прогресивна България" не са коментирали темата.

А "Продължаваме промяната" заплаши с протести: 

"Ако е вярно, че 2,5% ще се вземат от пенсионните вноски, за да отидат в НОИ, това означава, че всеки от нас догодина, вместо да получи по индивидуалните си партиди 433 евро, които могат да бъдат наследявани, записани са лично срещу неговото име на базата на заплатата, върху която се осигурява, ще му ги вземе Гълъб Донев, ще ги сложи в общия кюп и срещу това, даже да няма допълнително увеличение на пенсиите, само ще приложи швейцарското правило", коментира лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев. Ако наистина решат да направят глупостта да бръкнат с по 433 евро в джоба на всеки български гражданин, ще призовем за протести", заяви Василев, цитиран от БТА.

 

Идеята за намаляване на вноските за втора пенсия идва в момент, в който частните пенсионни компании се готвят да въведат мултифондовете - от 1 януари 2027 г. Свиването на вноската наполовина би обезкървило фондовете и би компрометирало реформата. 

Личните партиди на над 4 милиона българи ще започнат да се пълнят два пъти по-бавно. Това ще намали инвестиционния ресурс на фондовете, а оттам – и бъдещата реална доходност за осигурените лица. 

 

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