Депутатите на ГЕРБ "дисциплинират" и кметовете си

Днес ще се проведат преговори за преформатиране на управлението

21 Окт. 2025Обновена
БГНЕС

Депутати на ГЕРБ правят втора обиколка на регионите си в рамките на седмица, след като лидерът Бойко Борисов им разпореди да слязат при народа. Този път хвърковатата чета се среща специално с кметове, общински съветници и обсъжда управленски задачи. Мероприятието не е централно афиширано, но от местните структури летят точно такива новини:

Борисов бе разпоредил срещите с електората след провала на ГЕРБ на вота в Пазарджик, с цел да се проучи настроението за национални избори. Изводите бяха направени бързо-бързо - хората са против. Но депутатите на ГЕРБ има защо да наглеждат и представителите си в местната власт, тъй като някои се преориентират към Делян Пеевски. Преди дни този процес бе подсказан от шуменския народен представител Христо Христов за своя район: "В така наречените смесени региони етническите партийни гаранти настъпват, заплашвайки хората с отнемане на едно от най-важните неща, а именно честното им препитание. Заплахите за насъщния им са довели до това – роднини да не могат да присъстват на семейно тържество, дългогодишни приятели да не се поздравяват. Хората в северните общини от областта са отстъпили от принципите си и предават дългогодишни идеи, които са защитавали, защото се страхуват".

 

ПРЕДСТОЯЩО

Премиерът Росен Желязков събира ДНЕС Съвета за съвместно управление, който трябва да реши дали ще има нова формула на разпределение на властта между ГЕРБ-СДС, "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ“, с участието на "ДПС- Ново начало". Сбирката трябваше да се състои вчера, но такама нямаше - само лидерът на "ДПС-Ново начало" обяви, че е разговарял с премиера и е потвърдил позицията си за пълна подкрепа за правителството. Министър-председателят все още не е коментирал проведените разговори с "ДПС-Ново начало".

По темата се включи президентът Румен Радев. "Видно е за всички, че управляващите са в парализа и чакат санкционирания за корупция по "Магнитски" политик, да ги уведоми дали ще ги бъде. Правителството го е страх да заседава, парламентът го е страх да събере кворум, докато същият този политик не им разреши", коментира държавният глава пред медиите.

Междувременно кабинетът "Желязков" се събира на правителствено заседание. Миналата седмица, веднага след изявлението на лидера на ГЕРБ, от пресцентъра на Министерския съвет обявиха, че редовното заседание се отменя. В дневния ред са заложени общо 35 точки.

